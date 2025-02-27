Клэбо – первый лыжник, который выиграл 4 золота ЧМ подряд в одной дисциплине

Норвежец Йоханнес Клэбо стал первым лыжником, который выиграл четыре золота чемпионатов мира подряд в одной дисциплине.

Сегодня на турнире в Тронхейме он одержал победу в личном спринте. Ранее это удавалось ему в 2019, 2021 и 2023 годах.

Также Клэбо выигрывал личные спринты на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов.