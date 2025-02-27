Норвежский журналист Салтведт: «Большунов прав. Ни один вид спорта не пострадал так сильно из-за исключения россиян, как мужские лыжные гонки»

Норвежский журналист согласился со словами Большунова о мировых лыжных гонках.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов ранее назвал проблемой доминирование норвежцев на международных турнирах. Россияне отстранены от участия с марта 2022 года.

«Естественно, Большунов прав. Ни один вид спорта не пострадал так сильно в плане уровня конкуренции из-за исключения российских спортсменов, как мужские лыжные гонки. Положение норвежцев слишком доминирующее, и интерес к ним из-за этого падает.

В этой связи нам очень не хватает участия таких россиян, как Большунов. Но это касается только спорта, и в данный момент, к сожалению, это невозможно отделить от политики. Но стоит отметить, что так было и до СВО», – сказал журналист и комментатор норвежского канала NRK Ян Петтер Салтведт , чьи слова цитирует «Р-Спорт».

«Это пропаганда». Большунов приехал в Европу впервые за три года – и лыжный мир вспыхнул