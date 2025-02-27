  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Норвежский журналист Салтведт: «Большунов прав. Ни один вид спорта не пострадал так сильно из-за исключения россиян, как мужские лыжные гонки»
5

Норвежский журналист Салтведт: «Большунов прав. Ни один вид спорта не пострадал так сильно из-за исключения россиян, как мужские лыжные гонки»

Норвежский журналист согласился со словами Большунова о мировых лыжных гонках.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов ранее назвал проблемой доминирование норвежцев на международных турнирах. Россияне отстранены от участия с марта 2022 года.

«Естественно, Большунов прав. Ни один вид спорта не пострадал так сильно в плане уровня конкуренции из-за исключения российских спортсменов, как мужские лыжные гонки. Положение норвежцев слишком доминирующее, и интерес к ним из-за этого падает.

В этой связи нам очень не хватает участия таких россиян, как Большунов. Но это касается только спорта, и в данный момент, к сожалению, это невозможно отделить от политики. Но стоит отметить, что так было и до СВО», – сказал журналист и комментатор норвежского канала NRK Ян Петтер Салтведт, чьи слова цитирует «Р-Спорт».

«Это пропаганда». Большунов приехал в Европу впервые за три года – и лыжный мир вспыхнул

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoАлександр Большунов
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
Ян Петтер Салтведт
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Александр Большунов: «Тяжело, когда ты не соревнуешься с лучшими в мире. Твой уровень немного падает»
5326 февраля, 17:42
Большунов о доминировании норвежских лыжников: «Когда побеждает одна страна – это проблема. Должна быть конкуренция»
1626 февраля, 17:24
Дегтярев о санкциях: «Задача не в том, чтобы на Олимпиаду попал Дегтярев, а чтобы там выступили Большунов, Лифинцев, Андреева и сотни других наших звездочек»
825 февраля, 18:35
Главные новости
Двоеборье. Чемпионат мира. Юна Касаи выиграла золото, Хансен – 2-я, Харука Касаи – 3-я
вчера, 22:29
Дмитрий Васильев: «Норвежцы благополучно уничтожают лыжный спорт и биатлон. Они прикрылись справками и бегают откровенно легально на допинге»
33вчера, 16:05
Федерико Пеллегрино: «Горжусь, что в таком возрасте завоевал медаль чемпионата мира. Мне удалось показать в спринте лучшую версию себя»
15вчера, 15:01
Йонна Сундлинг: «Чувствую радость, облегчение и усталость. На трассе было тяжело, я старалась выложиться по полной»
8вчера, 14:45
«Это самое безумное, что я пережил за всю жизнь. Теперь я могу умереть счастливым». Клэбо о победе на домашнем чемпионате мира
34вчера, 14:30
Кристине Ставос Шистад: «Главное, чего я сегодня не хотела – это потерпеть поражение от Швеции на родной земле. Я разочарована»
21вчера, 14:14
Клэбо обошел Бьорна Дэли по числу победу на ЧМ, взяв 10-е золото. Среди мужчин больше только у Петтера Нортуга – 13
21вчера, 14:09
Клэбо – первый лыжник, который выиграл 4 золота ЧМ подряд в одной дисциплине
25вчера, 13:58
Светлана Журова: «Норвежские лыжники опасаются Большунова. Хотят продержать его максимально долго в России и оставить без Олимпиады»
38вчера, 13:51
Юрий Бородавко: «Большунов на каждом старте рассчитывает и старается только победить. Чемпионат России – не исключение»
3вчера, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 7-я
816 февраля, 16:24
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й
2216 февраля, 16:19
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
8 февраля, 18:30
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой
44 февраля, 15:03
Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников
28 января, 11:33
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Непряева – 2-я, Сорина и Маслакова делят 3-е место
626 января, 21:15
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 4-й
26 января, 21:11
Татьяна Тарасова: «Я буду рада за лыжников, если их допустят. Кто‑то должен показать пример. Однако я не уверена, что их допустят»
320 января, 12:32