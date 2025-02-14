Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Сван, Шистад, Далквист, Мире, Карл, Йоэнсуу выступят в квалификации классического спринта
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
7-й этап
Фалун, Швеция
Женщины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 11:00, финалов – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
2. Катержина Янатова (Чехия)
6. Майя Далквист (Швеция)
7. Катарина Хенниг (Германия)
8. Йоханна Хагстрем (Швеция)
9. Анне Кюлленен (Финляндия)
11. Хедда Баккему (Норвегия)
12. Элена Рисе Юнсен (Норвегия)
14. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)
16. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)
18. Юлие Мире (Норвегия)
19. Йоханна Матинтало (Финляндия)
20. Лаура Гиммлер (Германия)
21. Джулия Керн (США)
22. Виктория Карл (Германия)
23. Матильде Мирвол (Норвегия)
25. Моа Лундгрен (Швеция)
26. Джесси Диггинс (США)
28. Надин Фендрих (Швейцария)
29. Линн Сван (Швеция)
30. Ане Стенсет (Норвегия)
Полный старт-лист – на сайте FIS.
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне
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