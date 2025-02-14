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  • Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Сван, Шистад, Далквист, Мире, Карл, Йоэнсуу выступят в квалификации классического спринта
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Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Сван, Шистад, Далквист, Мире, Карл, Йоэнсуу выступят в квалификации классического спринта

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

7-й этап

Фалун, Швеция

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11:00, финалов – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

2. Катержина Янатова (Чехия)

6. Майя Далквист (Швеция)

7. Катарина Хенниг (Германия)

8. Йоханна Хагстрем (Швеция)

9. Анне Кюлленен (Финляндия)

11. Хедда Баккему (Норвегия)

12. Элена Рисе Юнсен (Норвегия)

14. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)

16. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)

18. Юлие Мире (Норвегия)

19. Йоханна Матинтало (Финляндия)

20. Лаура Гиммлер (Германия)

21. Джулия Керн (США)

22. Виктория Карл (Германия)

23. Матильде Мирвол (Норвегия)

25. Моа Лундгрен (Швеция)

26. Джесси Диггинс (США)

28. Надин Фендрих (Швейцария)

29. Линн Сван (Швеция)

30. Ане Стенсет (Норвегия)

Полный старт-лист – на сайте FIS.

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoсборная Финляндии жен
Анне Кюлленен
logoМатильде Мирвол
logoЙоханна Хагстрем
Ясми Йоэнсуу
результаты
logoМоа Лундгрен
лыжные гонки
logoЮлие Мире
сборная Чехии жен
Элена Рисе Юнсен
Катержина Янатова
logoМайя Далквист
Виктория Карл
logoсборная Швеции жен
Надин Фендрих
logoКатарина Хенниг
Джулия Керн
logoсборная США жен
спринт (жен)
logoАне Стенсет
Йоханна Матинтало
logoКубок мира
Лаура Гиммлер
Хедда Баккему
logoДжесси Диггинс
logoКристине Ставос Шистад
logoЛинн Сван
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
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