Дмитрий Губерниев: «Судьба спорта решается на полях Эр-Рияда. Американский бульдозер, российский экскаватор способны вместе подготовить фундамент»

Губерниев заявил, что прогрессивные люди хотят видеть россиян на соревнованиях.

«Во-первых, я хочу сказать, что мы прежде всего видим готовность прогрессивных людей встречать русских на соревнованиях. Их много, их больше, чем негативно настроенных персонажей, ангажированных, так скажем. И простые люди, и спортсмены, и тренеры, и организаторы – они хотят видеть наших. Большунов как посол мира.

Но здесь, мы понимаем, например, у IBU позиция неконструктивная совсем, но тем не менее Международный союз биатлонистов устами руководителя говорит о том, что Россия и Беларусь – важная часть биатлонной семьи.

Мне кажется, что сейчас все понимают, что судьба, в том числе и мирового российского спорта, решается на полях Эр-Рияда. И уж точно не в штаб-квартире IBU.

Мы сейчас вообще, в принципе, видим, как Европа чувствует себя, ну, скажем так, не очень хорошо. Как вы видите, американский бульдозер, российский экскаватор способны вместе подготовить фундамент для возвращения нашего спорта.

Но главное, естественно, главное, чтобы сейчас договорились о куда более важных вещах. Спорт – важное, но все-таки приложение», – сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев .

Ранее в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США, в том числе по вопросу урегулирования конфликта на Украине.