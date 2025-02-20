«Эффект от участия Большунова преувеличен. Весь медийный фон был в основном в русскоязычной среде». Лыжник Литвинчук о гонке в Италии

Лыжник Литвинчук назвал преувеличенным ажиотаж от гонки с Большуновым в Италии.

13 февраля в Сейзер Альм проходила любительская международная гонка Sudtirol Moonlight Classic. Трехкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов победил на 30-километровке.

Владислав Литвинчук занял девятое место на дистанции 15 км, выступая под флагом Словении – в эту страну он уехал более двух лет назад на постоянное жительство. Литвинчук также известен как организатор любительских стартов в России.

– Владислав, как изнутри выглядела эта ночная гонка? Это была гонка имени Александра Большунова? Все крутилось вокруг него? Или никто особо и внимания не обращал?

– Я бы сказал, что было нечто среднее между двумя крайностями. На мой взгляд, эффект от участия Александра несколько преувеличен. Весь медийный фон был в основном в русскоязычной среде. Ведь тем участникам, кто ежегодно участвует в этой гонке, было все равно, побежит Большунов или нет, они приехали удовольствие получить.

Конечно, к нему подходили сфотографироваться, но, если бы это проходило в России, ему было бы намного сложнее передвигаться. Он после финиша спокойно прошел к своим вещам, толпы не было. Тут еще нужно учесть, что европейцы немного иначе себя ведут – им, может, и хочется сфотографироваться, но толпой они не бегут.

Я как организатор разных гонок могут сказать, что такие истории всегда приятны, они оставляют свой след. Комментаторы часто повторяли, что на трассе олимпийский чемпион Александр Большунов, но гонка точно не была выстроена только вокруг него. Понимаете, это же традиционное событие, сегодня Александр здесь, а на следующий год его не будет. И главное – сохранить тот антураж, те традиции, которые эту гонку окружают, – сказал Литвинчук.

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