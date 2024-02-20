Норвежский эксперт Шинстад о победах Большунова: «Они могли быть заранее спланированы. Можно подумать, что у всех российских лыжников коллективная потеря формы»

Теги Кубок мира лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Александр Большунов Петтер Шинстад Лыжи

Норвежский эксперт скептически оценил победную серию Александра Большунова.

В текущем сезоне трехкратный олимпийский чемпион Большунов выиграл 21 личную гонку подряд на российских стартах, в том числе на Кубке страны и Спартакиаде.

«Мне это говорит лишь о том, что он по-прежнему хороший спортсмен. При этом можно подумать, что у всех российских лыжников случилась коллективная потеря формы, когда их не допустили до Кубка мира, и что уровень соревнований просто ниже, чем на Кубке мира.

Не думаю, что кого-то из норвежских лыжников пугают результаты Большунова в России. <...>

Если говорить прямо, мне сложно относиться к этим соревнованиям всерьез. Они проводят что-то вроде чемпионата или Кубка мира. Как я понимаю, его победы вполне могли быть заранее спланированы», – сказал эксперт канала TV2 по лыжным гонкам Петтер Шинстад.

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42 комментария
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Как говорится, если человек uдиот, то это на долго.
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Аа... ну то есть они всё-таки следят за нашими спартакиадами и кубками))
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Ну в чем-то он прав) Я думаю, Саныч, как максималист, действительно заранее планировал всех рвать)
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Что значит, "его победы вполне могли быть заранее спланированы"? Договорняк что ли?! Странный он , этот норвежский эксперт, если не сказать больше(
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Ответ Элтай Шахмаров
Как говорится, если человек uдиот, то это на долго.
Песня еще такая есть, если он идиот, это навсегда, так что просто не дай ему уйти.
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+10
Когда Клебо побеждает,то это нормально.Большунов выигрывает-это постановка.Не дать ,не взять норвежцы.
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Ответ Элтай Шахмаров
Как говорится, если человек uдиот, то это на долго.
Это навсегда.
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Короче заговор. Ясно понятно.
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Если бы победы были заранее спланированы, то он бы соревновался с Даванковым, Харитоновым и Слуцким.
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Ответ Элтай Шахмаров
Как говорится, если человек uдиот, то это на долго.
Зато он гордо называет себя экспертом)
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То есть, когда Большунов побеждал норвежцев, у них была коллективная потеря формы
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Ответ Сергей Фетисов
Когда Клебо побеждает,то это нормально.Большунов выигрывает-это постановка.Не дать ,не взять норвежцы.
Астма головного мозга. :)
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Ответ Элтай Шахмаров
Как говорится, если человек uдиот, то это на долго.
В Китае таким занимаются, Дин Лиженя на турнир претендетов вытащили. По логике Норвежца что мешает сделать то же самое в России? В чем он идиот?
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Ответ alexandertsvetochkin
А ведь она что-то знает. Над этим стоит задуматься.....
Петтер - это ОН. Или вы кого-то другого имели ввиду? )
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С этим не поспоришь. В России примерно 146 миллионов человек бегают быстрее Большунова. Всё спланировано, да
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Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Какая же conspiracy без Мусика))
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Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Да,Червоткин/мне казалось/был готов нынче очень прилично Тоже думал,в ряде гонок будет конкурентноспособен Большунову.Вы ведь видели,то там на лыжу наедут,то палку сломают.Короче,в ряде гонок ему определенно не повезло.Винить? - Контактные гонки,что поделаешь,...Полтинник,..все же видели Леху затерли на подъёме,и все.Никого не обвиняю,...
+3
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+1
Ответ heivani
Да,Червоткин/мне казалось/был готов нынче очень прилично Тоже думал,в ряде гонок будет конкурентноспособен Большунову.Вы ведь видели,то там на лыжу наедут,то палку сломают.Короче,в ряде гонок ему определенно не повезло.Винить? - Контактные гонки,что поделаешь,...Полтинник,..все же видели Леху затерли на подъёме,и все.Никого не обвиняю,...
Дело не в том, где и при каких обстоятельствах он там упал, а в его абсолютной пассивности на протяжении всего марафона. Когда на кубке мира проходит гонка с общего старта по подобному сценарию, то сразу же в комментариях объявляются персонажи „фу, скучно, уныло, это не лыжи, слабаки“. А тут всё ок, ведь гений идёт на 1000+ побед подряд.
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Норвежский эксперт Шибздик
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Просто у него баллончик от астмы побольше, чем у остальных
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Норвежцы Большунову до отстранения тоже по плану проигрывали?
Фигню всякую несут лишь бы очернить русских...
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"эксперт".
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Ответ HIMARS
Ну да. Легко говорить когда Большой не участвует.
А школьник все равно проигрывает
Но благодаря новой формуле начисления очков может забрать БХГ даже в таком сезоне
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Ответ Rygeek
Грегари часто рвут пелотон, ничего удивительного Жамбалова, конечно, молодец, но, возможно, она просто бонусы зарабатывала для региона.
Какие бонусы Червоткин собирал в Энгадине и почему он этого не делал на Спартакиаде? )
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Ответ Йенс Мустерманн
Дело не в том, где и при каких обстоятельствах он там упал, а в его абсолютной пассивности на протяжении всего марафона. Когда на кубке мира проходит гонка с общего старта по подобному сценарию, то сразу же в комментариях объявляются персонажи „фу, скучно, уныло, это не лыжи, слабаки“. А тут всё ок, ведь гений идёт на 1000+ побед подряд.
Трудно сказать дружище,что там у них в голове было по ходу гонки.Даже Большунов был пассивен на протяжении всей дистанции.Может не зашло,по такой погоде.В общем,сейчас уже не актуально
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Ответ лоцман
Астма головного мозга. :)
Да бе побеждает это нормально Большунов это не нормально
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Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Грегари часто рвут пелотон, ничего удивительного Жамбалова, конечно, молодец, но, возможно, она просто бонусы зарабатывала для региона.
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Ответ Rygeek
Зато у ваших женщин теперь одна Шистад отдувается за всех, да "старушка" Хайди. Массовая потеря формы?)
Это опечатка, там массовая потеря фармы имелась в виду
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Ответ Лизавета Анна -Мария
Комментарий удален пользователем
Он просто подумал, что у нас как у норвежцев
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Как бы нереальное предположение как раз верное, "у всех российских лыжников коллективная потеря формы".
А вывод первичный из-за этого ошибочный.
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