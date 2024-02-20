Норвежский эксперт Шинстад о победах Большунова: «Они могли быть заранее спланированы. Можно подумать, что у всех российских лыжников коллективная потеря формы»

Норвежский эксперт скептически оценил победную серию Александра Большунова.

В текущем сезоне трехкратный олимпийский чемпион Большунов выиграл 21 личную гонку подряд на российских стартах, в том числе на Кубке страны и Спартакиаде.

«Мне это говорит лишь о том, что он по-прежнему хороший спортсмен. При этом можно подумать, что у всех российских лыжников случилась коллективная потеря формы, когда их не допустили до Кубка мира, и что уровень соревнований просто ниже, чем на Кубке мира.

Не думаю, что кого-то из норвежских лыжников пугают результаты Большунова в России. <...>

Если говорить прямо, мне сложно относиться к этим соревнованиям всерьез. Они проводят что-то вроде чемпионата или Кубка мира. Как я понимаю, его победы вполне могли быть заранее спланированы», – сказал эксперт канала TV2 по лыжным гонкам Петтер Шинстад.