Колобков о санкциях против Вяльбе, Карякина и Нагорного: «Такие решения «наших партнеров» выглядят просто смешно. Для меня это театр абсурда»

Колобков назвал театром абсурда санкции против Вяльбе, Карякина и Нагорного.

«Евросоюз ввел санкции против Никиты Нагорного и Сергея Карякина , Канада – против Елены Вяльбе . Честно говоря, такие решения «наших партнеров» выглядят просто смешно. Кто следующий?

А ведь над составлением этих списков и анализом возможных кандидатур работает большое количество людей. Уверенных, что заняты важной и серьезной деятельностью. И они даже получают зарплату – именно за это.

Для меня это какой-то театр абсурда. И мне стыдно за эти страны, за их спортивные организации и спортсменов, за международные федерации, которые молчат и делают вид, что их это не касается», – написал экс-министр спорта РФ Павел Клобков.