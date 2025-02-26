Колобков о санкциях против Вяльбе, Карякина и Нагорного: «Такие решения «наших партнеров» выглядят просто смешно. Для меня это театр абсурда»
Колобков назвал театром абсурда санкции против Вяльбе, Карякина и Нагорного.
«Евросоюз ввел санкции против Никиты Нагорного и Сергея Карякина, Канада – против Елены Вяльбе. Честно говоря, такие решения «наших партнеров» выглядят просто смешно. Кто следующий?
А ведь над составлением этих списков и анализом возможных кандидатур работает большое количество людей. Уверенных, что заняты важной и серьезной деятельностью. И они даже получают зарплату – именно за это.
Для меня это какой-то театр абсурда. И мне стыдно за эти страны, за их спортивные организации и спортсменов, за международные федерации, которые молчат и делают вид, что их это не касается», – написал экс-министр спорта РФ Павел Клобков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Павла Колобкова
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