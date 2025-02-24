Карякин о санкциях ЕС: «Мне это совершенно безразлично, в Европу я не собираюсь. Все нормально, работаем дальше, действуем по плану»

Карякин заявил, что ему безразлично попадание в санкционный список ЕС.

Сегодня Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России. В него был включен, в числе прочих физических лиц, участник матча за звание чемпиона мира по шахматам Сергей Карякин .

«Честно скажу, что мне это совершенно безразлично, меня это никак не касается. Последний раз в Европе я был до начала специальной военной операции и закончил свой последний турнир там в начале февраля 2022 года.

Я туда не езжу, не собираюсь ехать в любом случае и воспринимаю эти санкции только как признание наших заслуг, признание того, что я и моя команда работаем эффективно, что мы достигаем определенных успехов и что с той стороны нас заметили и отметили.

Поэтому все нормально, работаем дальше, действуем по плану, как говорится. Впереди еще много событий, много всего, и сегодня, в годовщину специальной военной операции, я хочу пожелать нам всем нашей общей победы», – сказал гроссмейстер.