Эрик Валнес прервал тренировку перед чемпионатом мира и в срочном порядке покинул стадион – возможно, из-за травмы
Норвежец Эрик Валнес прервал тренировку перед чемпионатом мира.
В четверг Валнес должен выступить в спринте свободным стилем в Тронхейме.
Он остановил тренировку, чтобы поговорить с тренером сборной Норвегии Арильдом Монсеном, а затем покинул стадион. На вопрос о том, что случилось, лыжник ответил, что «все в порядке».
NRK сообщает, что спортсмен, возможно, получил травму.
Менеджер норвежской сборной Ульф Мортен Ауне заявил, что команда ждет отчета от врача. Он подтвердил, что «что-то случилось» с Валнесом во время тренировки, но не сообщил подробности.
Валнес – олимпийский чемпион Пекина-2022 и чемпион мира-2021 в командном спринте, призер ЧМ в личном спринте.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
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