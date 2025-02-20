«Я свел риск заболеть к минимуму – настолько, насколько это возможно». Клэбо проведет оставшиеся дни перед ЧМ в изоляции в своем коттедже

Йоханнес Клэбо рассказал о подготовке к чемпионату мира по лыжным гонкам.

Сегодня Клэбо выиграл тестовую гонку в Лиллехаммере. Оставшиеся до ЧМ дни он проведет в изоляции в своем коттедже в компании отца – Хокуна Клэбо, чтобы минимизировать риск заболеть.

«Я с нетерпением жду чемпионата мира. Сделаю все возможное, чтобы быть максимально подготовленным. Сегодня у меня была хорошая тренировка, которая далась тяжело, но принесла много пользы», – сказал пятикратный олимпийский чемпион.

По словам Клэбо, недавно он перенес небольшое недомогание, из-за чего потерял несколько дней высотной подготовки и около 25 часов тренировок.

«Это не очень хорошо, но я ничего не могу с этим поделать. Хочется избежать непредвиденных ситуаций, но никогда нельзя знать наверняка. Я заболел в Санкт-Морице, когда там были только я и мой отец.

Я свел риск [заболеть] к минимуму – настолько, насколько это возможно. Буду продолжать в том же духе.

Сейчас мне проще жить с отцом в том числе из-за питания. У остальных ребят в команде почти нет аллергий, а у меня есть. И мне не хочется возиться с приготовлением еды, так что пусть этим занимается отец», – добавил спортсмен.

Чемпионат мира в Тронхейме пройдет с 26 февраля по 9 марта.