Валнес о проверках российских лыжников на допинг: «У РУСАДА не очень хорошая репутация. Трудно доверять работе, которая там проводится»
Норвежский лыжник Валнес высказал недоверие к антидопинговой работе в России.
«Я ничего не знаю об этом, но у РУСАДА не очень хорошая репутация. Я бы скорее полагал, что система тестирования там в последнее время несовершенна.
Трудно доверять работе, которая там проводится», – сказал олимпийский чемпион в командном спринте Эрик Валнес.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: TV2
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