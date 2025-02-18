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Валнес о проверках российских лыжников на допинг: «У РУСАДА не очень хорошая репутация. Трудно доверять работе, которая там проводится»

Норвежский лыжник Валнес высказал недоверие к антидопинговой работе в России.

«Я ничего не знаю об этом, но у РУСАДА не очень хорошая репутация. Я бы скорее полагал, что система тестирования там в последнее время несовершенна.

Трудно доверять работе, которая там проводится», – сказал олимпийский чемпион в командном спринте Эрик Валнес.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: TV2
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лыжные гонки
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