Валнес о проверках российских лыжников на допинг: «У РУСАДА не очень хорошая репутация. Трудно доверять работе, которая там проводится»

Норвежский лыжник Валнес высказал недоверие к антидопинговой работе в России.

«Я ничего не знаю об этом, но у РУСАДА не очень хорошая репутация. Я бы скорее полагал, что система тестирования там в последнее время несовершенна.

Трудно доверять работе, которая там проводится», – сказал олимпийский чемпион в командном спринте Эрик Валнес .