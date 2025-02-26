Эмиль Иверсен: «Чем ближе мирное соглашение и возвращение россиян, тем чаще нужно проверять их на допинг. Они должны пройти надлежащее тестирование»

Норвежский лыжник Иверсен считает, что россиян нужно чаще тестировать на допинг.

TV2 приводит статистику допинг-тестирования российских лыжников от РУСАДА , согласно которой Александра Большунова с января по ноябрь 2024 года проверили 7 раз, Савелия Коростелева – 9, Веронику Степанову – 7, Наталью Терентьеву – один раз. Также многих спортсменов проверяли за это время 2-4 раза.

Сам Иверсен отметил, что его за год проверяют на допинг около 20 раз.

«Это не очень много. Должен быть минимум один тест в месяц. Но в то же время я удивлен, что их вообще проверяют. Так что это хорошо, что они проходят тестирование, даже если цифры показывают, что не очень часто.

Чем ближе мы будем к мирному соглашению и возвращению [российских лыжников] в спорт, тем чаще их нужно проверять. Они должны пройти надлежащее тестирование в течение нескольких месяцев, прежде чем снова участвовать в соревнованиях.

Если будет достигнут мир и найдено решение, которое устроит стороны конфликта, то я не вижу никаких проблем с их возвращением. И если WADA сочтет, что допинг-тестирование было достаточно хорошим в последние шесть месяцев», – сказал четырехкратный чемпион мира, призер Олимпийских игр.

«Я думаю, что этой статистике можно доверять. Все это можно отследить в ADAMS (система обязательной отчетности), так что эти цифры легко проверить.

Но это только российское тестирование. Было бы интереснее посмотреть, что делает международная федерация. Там больше независимых проверок, доверие к результатам которых выше», – отметил глава Антидопингового агентства Норвегии Руне Андерсен.

Глава Антидопингового агентства Норвегии: «Мы не совсем уверены, как проходит тестирование в России и достаточно ли оно качественное. Я бы не стал им доверять»