Лыжи. Турнир в Елливаре. Андерссон и Экберг победили в коньковых «разделках» на 10 км, Сундлинг и Юханссон – 2-е, Далквист – 5-я, Карлссон – 10-я, Халварссон – 24-й

Эбба Андерссон и Юхан Экберг выиграли лыжные коньковые разделки в Елливаре.

Шведские лыжники Юхан Экберг и Эбба Андерссон выиграл гонку на 10 км свободным стилем на предсезонном турнире в Елливаре.

Лыжные гонки

Турнир в Елливаре

Елливаре, Швеция

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Мужчины

1. Юхан Экберг – 22.59,0

2. Лео Юханссон – 12,3

3. Густав Берглунд – 20,7

4. Юхан Хагстрем – 25,0

5. Юнас Эрикссон – 31,1

6. Наото Баба (Япония) – 32,8...

24. Калле Халварссон – 1.20,6...

29. Йенс Бурман – 1.27,5

Женщины

1. Эбба Андерссон – 25.59,2

2. Йонна Сундлинг – 5,4

3. Мои Илар – 10,6

4. Эмма Рибом – 35,4

5. Майя Далквист – 39,1

6. Луисе Линдстрем – 42,5

7. Лиза Эрикссон – 1.08,9

8. Масаэ Цутия (Япония) – 1.08,9

9. Марта Русенберг – 1.10,2

10. Фрида Карлссон – 1.12,2

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
