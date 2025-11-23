Лыжи. Турнир в Елливаре. Андерссон и Экберг победили в коньковых «разделках» на 10 км, Сундлинг и Юханссон – 2-е, Далквист – 5-я, Карлссон – 10-я, Халварссон – 24-й
Эбба Андерссон и Юхан Экберг выиграли лыжные коньковые разделки в Елливаре.
Шведские лыжники Юхан Экберг и Эбба Андерссон выиграл гонку на 10 км свободным стилем на предсезонном турнире в Елливаре.
Лыжные гонки
Елливаре, Швеция
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Мужчины
1. Юхан Экберг – 22.59,0
2. Лео Юханссон – 12,3
3. Густав Берглунд – 20,7
4. Юхан Хагстрем – 25,0
5. Юнас Эрикссон – 31,1
6. Наото Баба (Япония) – 32,8...
24. Калле Халварссон – 1.20,6...
29. Йенс Бурман – 1.27,5
Женщины
1. Эбба Андерссон – 25.59,2
2. Йонна Сундлинг – 5,4
3. Мои Илар – 10,6
4. Эмма Рибом – 35,4
5. Майя Далквист – 39,1
6. Луисе Линдстрем – 42,5
7. Лиза Эрикссон – 1.08,9
8. Масаэ Цутия (Япония) – 1.08,9
9. Марта Русенберг – 1.10,2
10. Фрида Карлссон – 1.12,2
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
