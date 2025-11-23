Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Хедегарт и Дривенес выиграли коньковые «разделки» на 10 км, Хайди Венг – 3-я, Крюгер – 4-й, Фермойлен и Киркеэйде – 10-е
Норвежские лыжники Эйнар Хедегарт и Юлие Дривенес победила в коньковой гонке на 10 км с раздельным стартом на предсезонном турнире в Бейтостолене.
Лыжные гонки
Бейтостолен, Норвегия
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Женщины
1. Юлие Дривенес – 23.55,7
2. Каролине Симпсон-Ларсен – 0,6
3. Хайди Венг – 15,6
4. Анне Кьерсти Калво – 32,5
5. Лотта Венг – 37,8
6. Милла Андреассен – 43,1
7. Нура Саннесс – 44,7
8. Марте Миккельспласс – 46,7
9. Улине Вестад – 52,5
10. Марен Киркеэйде – 57,8
11. Тириль Венг – 59,2
12. Силье Ойре Шлинн – 1.00,6
Мужчины
1. Эйнар Хедегарт – 20.36,7
2. Андреас Фьюрен Рее – 13,2
3. Ивер Тильхейм Андерсен – 36,4
4. Симен Хегстад Крюгер – 36,7
5. Мартин Левстрем Ниенге – 41,3
6. Каспер Эрлан – 41,4
7. Матис Делож (Франция) – 42,5
8. Жюль Лапьер (Франция) – 47,9
9. Уго Лапалю (Франция) – 50,4
10. Мика Фермойлен (Австрия) – 51,3
11. Ян Томас Йенссен – 52,7...
18. Эмиль Иверсен – 1.03,6