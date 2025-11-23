  • Спортс
26

Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Хедегарт и Дривенес выиграли коньковые «разделки» на 10 км, Хайди Венг – 3-я, Крюгер – 4-й, Фермойлен и Киркеэйде – 10-е

Хедегарт и Дривенес выиграли коньковые разделки на лыжном турнире в Бейтостолене.

Норвежские лыжники Эйнар Хедегарт и Юлие Дривенес победила в коньковой гонке на 10 км с раздельным стартом на предсезонном турнире в Бейтостолене.

Лыжные гонки

Турнир в Бейтостолене

Бейтостолен, Норвегия

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Женщины

1. Юлие Дривенес – 23.55,7

2. Каролине Симпсон-Ларсен – 0,6

3. Хайди Венг – 15,6

4. Анне Кьерсти Калво – 32,5

5. Лотта Венг – 37,8

6. Милла Андреассен – 43,1

7. Нура Саннесс – 44,7

8. Марте Миккельспласс – 46,7

9. Улине Вестад – 52,5

10. Марен Киркеэйде – 57,8

11. Тириль Венг – 59,2

12. Силье Ойре Шлинн – 1.00,6

Мужчины

1. Эйнар Хедегарт – 20.36,7

2. Андреас Фьюрен Рее – 13,2

3. Ивер Тильхейм Андерсен – 36,4

4. Симен Хегстад Крюгер – 36,7

5. Мартин Левстрем Ниенге – 41,3

6. Каспер Эрлан – 41,4

7. Матис Делож (Франция) – 42,5

8. Жюль Лапьер (Франция) – 47,9

9. Уго Лапалю (Франция) – 50,4

10. Мика Фермойлен (Австрия) – 51,3

11. Ян Томас Йенссен – 52,7...

18. Эмиль Иверсен – 1.03,6

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
