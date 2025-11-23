Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Хедегарт и Дривенес выиграли коньковые «разделки» на 10 км, Хайди Венг – 3-я, Крюгер – 4-й, Фермойлен и Киркеэйде – 10-е

Хедегарт и Дривенес выиграли коньковые разделки на лыжном турнире в Бейтостолене.

Норвежские лыжники Эйнар Хедегарт и Юлие Дривенес победила в коньковой гонке на 10 км с раздельным стартом на предсезонном турнире в Бейтостолене. Лыжные гонки Турнир в Бейтостолене Бейтостолен, Норвегия 10 км, раздельный старт, свободный стиль Женщины 1. Юлие Дривенес – 23.55,7 2. Каролине Симпсон-Ларсен – 0,6 3. Хайди Венг – 15,6 4. Анне Кьерсти Калво – 32,5 5. Лотта Венг – 37,8 6. Милла Андреассен – 43,1 7. Нура Саннесс – 44,7 8. Марте Миккельспласс – 46,7 9. Улине Вестад – 52,5 10. Марен Киркеэйде – 57,8 11. Тириль Венг – 59,2 12. Силье Ойре Шлинн – 1.00,6 Мужчины 1. Эйнар Хедегарт – 20.36,7 2. Андреас Фьюрен Рее – 13,2 3. Ивер Тильхейм Андерсен – 36,4 4. Симен Хегстад Крюгер – 36,7 5. Мартин Левстрем Ниенге – 41,3 6. Каспер Эрлан – 41,4 7. Матис Делож (Франция) – 42,5 8. Жюль Лапьер (Франция) – 47,9 9. Уго Лапалю (Франция) – 50,4 10. Мика Фермойлен (Австрия) – 51,3 11. Ян Томас Йенссен – 52,7... 18. Эмиль Иверсен – 1.03,6