Глава Паралимпийского комитета России: «Мы сохраняем надежды на участие в Играх-2026 в лыжных гонках, горных лыжах и парасноуборде. С биатлоном пока диалог не получается»

Паралимпийский комитет надеется на участие россиян в Играх-2026 в трех видах.

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что в организации надеются на участие россиян в зимних Паралимпийских играх-2026 .

Соревнования пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В октябре Международный паралимпийский комитет (МПК) заявлял, что россияне пропустят Игры из-за отсутствия возможности пройти квалификацию.

«Мы сохраняем надежды на участие в зимних Паралимпийских играх 2026 года в трех видах спорта – в лыжных гонках, горных лыжах и парасноуборде. Вопрос предоставления двухсторонних приглашений нашим спортсменам будет рассматриваться в середине января и феврале. Биатлон? С биатлоном пока диалог не получается», – сказал Рожков.