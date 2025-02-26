Руководство FIS не получало данные опроса лыжников на тему возможного допуска россиян и белорусов

Руководство FIS не знакомо с данными опроса лыжников о допуске россиян.

Ранее стало известно, что комиссия атлетов Международной федерации лыжного спорта (FIS ) провела анонимный опрос среди 139 участников Кубка мира на тему того, стоит ли допускать россиян и белорусов к соревнованиям.

Результаты опубликовало норвежское издание Dagbladet. 51,8% опрошенных выступили против; 48,2% считают, что российских и белорусских спортсменов можно вернуть на Кубок мира (34,5% – за ограниченный допуск в нейтральном статусе, 13,7% – за полноценный, с флагом и гимном).

«Комиссия спортсменов FIS еще не представила никаких результатов опроса совету FIS или администрации FIS, поэтому мы не в состоянии предоставить какие-либо комментарии или информацию», – сообщили в международной федерации.

FIS опросила лыжников на Кубке мира: почти половина – за возвращение наших!