Журова о допуске россиян к отбору на ОИ: «Надо понимать, что будут неполные составы наших сборных по многим видам спорта. В фигурном катании будут ограничения»
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) призывает федерации допустить российских и белорусских атлетов до квалификации на Олимпиаду-2026.
«Все-таки еще не избран президент МОК, но допускаю, что когда он будет избран, они могут, наверное, призвать. Но, к сожалению, надо понимать, что не будут полные составы наших сборных по многим видам спорта.
Такие федерации, как бобслей, сани, смогут быть представлены в полном составе, потому что у них нет ограничений по количеству участников, а, например, в фигурном катании, я думаю, ограничения по отборам все-таки будут», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.
По мнению Журовой, сейчас МОК прорабатывает вопрос, как именно будет «допускать русских» до Олимпиады.
Обрадовались, что МОК допустил наших к зимней Олимпиаде? Подождите
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий