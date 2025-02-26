Журова о допуске россиян к отбору на ОИ: «Надо понимать, что будут неполные составы наших сборных по многим видам спорта. В фигурном катании будут ограничения»

Светлана Журова считает, что в отборе на ОИ будут участвовать неполные составы.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) призывает федерации допустить российских и белорусских атлетов до квалификации на Олимпиаду-2026.

«Все-таки еще не избран президент МОК, но допускаю, что когда он будет избран, они могут, наверное, призвать. Но, к сожалению, надо понимать, что не будут полные составы наших сборных по многим видам спорта.

Такие федерации, как бобслей, сани, смогут быть представлены в полном составе, потому что у них нет ограничений по количеству участников, а, например, в фигурном катании, я думаю, ограничения по отборам все-таки будут», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

По мнению Журовой, сейчас МОК прорабатывает вопрос, как именно будет «допускать русских» до Олимпиады.

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