Шетт об антидопинге в теннисе: «Раньше все было не так жестко – я сдавала тесты 5-10 раз за год. И не надо было каждый день говорить, где находишься»

Экс-7-я ракетка мира Барбара Шетт считает, что антидопинг в теннисе стал жестче.

– Мне кажется, теннисистов тестируют чаще, чем всех остальных спортсменов. Я только недавно говорила об этом с Домиником [Тимом]. Игроки все время находятся под таким давлением и иногда даже уходят в паранойю. Например, если в Аргентине съешь мясо, то можешь сдать положительный допинг-тест, потому что в нем слишком много антибиотиков. Игрокам с этим очень тяжело.

– Когда вы играли, вас проверяли так же тщательно (Шетт завершила карьеру в 2005-м – Спортс’’)?

– Все было не так жестко. Я сдавала тесты на каждом третьем-четвертом турнире – всего раз пять-десять за год.

Сейчас надо каждый день сообщать о своем местоположении и времени, когда ты можешь сдать тест. А тогда не было такого.

Как работает антидопинг в теннисе и почему игроки считают, что он рушит карьеры?

Вы разгневаны развязкой допинг-дела Янника Синнера. Но винить надо систему, а не его