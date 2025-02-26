Шетт об антидопинге в теннисе: «Раньше все было не так жестко – я сдавала тесты 5-10 раз за год. И не надо было каждый день говорить, где находишься»
– Мне кажется, теннисистов тестируют чаще, чем всех остальных спортсменов. Я только недавно говорила об этом с Домиником [Тимом]. Игроки все время находятся под таким давлением и иногда даже уходят в паранойю. Например, если в Аргентине съешь мясо, то можешь сдать положительный допинг-тест, потому что в нем слишком много антибиотиков. Игрокам с этим очень тяжело.
– Когда вы играли, вас проверяли так же тщательно (Шетт завершила карьеру в 2005-м – Спортс’’)?
– Все было не так жестко. Я сдавала тесты на каждом третьем-четвертом турнире – всего раз пять-десять за год.
Сейчас надо каждый день сообщать о своем местоположении и времени, когда ты можешь сдать тест. А тогда не было такого.
Как работает антидопинг в теннисе и почему игроки считают, что он рушит карьеры?
Вы разгневаны развязкой допинг-дела Янника Синнера. Но винить надо систему, а не его
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий