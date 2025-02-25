Юрий Бородавко: «До Олимпийских игр допуск, скорее всего, будет. Хотелось бы, чтобы с начала сезона россияне поучаствовали в этапах Кубка мира»

Юрий Бородавко считает, что российские лыжники будут допущены до Олимпиады-2026.

Ранее шведский канал SVT сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) призывает федерации зимних видов спорта допустить россиян и белорусов до квалификации на Игры-2026.

«Призыв федераций зимних видов спорта со стороны МОК, чтобы допустить россиян до отбора на Олимпийские игры 2026 года, был бы приятным известием для нас.

Зная положение дел в FIS… Норвежцы, шведы, да и вообще скандинавское лобби против нас. Может, это будет в приказном порядке, а их вынудят признать и допустить российских спортсменов.

У нас нет отборочных соревнований. До Олимпийских игр допуск, скорее всего, будет. Хотелось бы, чтобы с начала сезона россияне поучаствовали в этапах Кубка мира. Если это так будет, это идеальный вариант для нас!» — сказал Бородавко.