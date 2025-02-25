Юрий Бородавко: «До Олимпийских игр допуск, скорее всего, будет. Хотелось бы, чтобы с начала сезона россияне поучаствовали в этапах Кубка мира»
Юрий Бородавко считает, что российские лыжники будут допущены до Олимпиады-2026.
Ранее шведский канал SVT сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) призывает федерации зимних видов спорта допустить россиян и белорусов до квалификации на Игры-2026.
«Призыв федераций зимних видов спорта со стороны МОК, чтобы допустить россиян до отбора на Олимпийские игры 2026 года, был бы приятным известием для нас.
Зная положение дел в FIS… Норвежцы, шведы, да и вообще скандинавское лобби против нас. Может, это будет в приказном порядке, а их вынудят признать и допустить российских спортсменов.
У нас нет отборочных соревнований. До Олимпийских игр допуск, скорее всего, будет. Хотелось бы, чтобы с начала сезона россияне поучаствовали в этапах Кубка мира. Если это так будет, это идеальный вариант для нас!» — сказал Бородавко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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