Дегтярев о допуске биатлонистов и лыжников: «Ведем работу. Не буду говорить, с кем общаемся. Это большие начальники»

Дегтярев рассказал, что ведет общение по поводу допуска биатлонистов и лыжников.

– Каких перемен мы сейчас ждем прежде всего?

– Во-первых, на кону участие наших спортсменов в Олимпийских играх в Милане. Там уже послабление уже у конькобежцев, фигуристов, шорт-трекистов. И ведем работу с лыжниками и с федерацией биатлона.

– Ну там швах!

– Ну... извините. Я не буду говорить уж, с кем мы общаемся, и в неформальном ключе.

– Но общаетесь?

– Конечно. И в письменной форме.

– Это начальники или подчиненные?

– Большие начальники. Надо сказать, что мировой спорт без нас – и биатлонистов, и лыжников – конечно, теряет зрелищность. Вот сейчас мы были в Беларуси, посмотрели прекрасный Кубок сильнейших по биатлону, – сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев в эфире «Матч ТВ».