Горные лыжи. Кубок мира. Лютич выиграла слалом, Холденер – 2-я, Свенн-Ларссон – 3-я
Зринка Лютич победила в слаломе на этапе Кубка мира в Краньска-Горе.
Горные лыжи
Кубок мира
Краньска-Гора, Словения
Женщины
Слалом
1. Зринка Лютич (Хорватия) – 1.39,62
2. Венди Холденер (Швейцария) – 0,16
3. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) – 1,19
4. Камилла Раст (Швейцария) – 1,36
5. Мелани Мейар (Швейцария) – 1,44
6. Сара Хектор (Швеция) – 1,96
7. Андрея Слокар (Словения) – 2,35
8. Катарина Труппе (Австрия) – 2,40
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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