Горные лыжи. Кубок мира. Лютич выиграла слалом, Холденер – 2-я, Свенн-Ларссон – 3-я

Зринка Лютич победила в слаломе на этапе Кубка мира в Краньска-Горе.

Горные лыжи Кубок мира Краньска-Гора, Словения Женщины Слалом 1. Зринка Лютич (Хорватия) – 1.39,62 2. Венди Холденер (Швейцария) – 0,16 3. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) – 1,19 4. Камилла Раст (Швейцария) – 1,36 5. Мелани Мейар (Швейцария) – 1,44 6. Сара Хектор (Швеция) – 1,96 7. Андрея Слокар (Словения) – 2,35 8. Катарина Труппе (Австрия) – 2,40