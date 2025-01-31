Горные лыжи. Кубок мира. Лютич выиграла слалом, Хектор – 2-я, Дюрр – 3-я, Шиффрин – 10-я

Зринка Лютич из Хорватии выиграла слалом на этапе Кубка мира в Куршевеле.

Горные лыжи Кубок мира Куршевель, Франция Женщины Слалом 1. Зринка Лютич (Хорватия) – 1.45,06 2. Сара Хектор (Швеция) – 1,26 3. Лена Дюрр (Германия) – 1,28 4. Катарина Линсбергер (Австрия) – 1,44 5. Камилла Раст (Швейцария) – 1,46 6. Лара Кольтури (Албания) – 1,48 7. Мелани Мейар (Швейцария) – 1,67 8. Катарина Хубер (Австрия) – 1,88 9. Андрея Слокар (Словения) – 2,00 10. Микаэла Шиффрин (США) – 2,04