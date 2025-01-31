Горные лыжи. Кубок мира. Лютич выиграла слалом, Хектор – 2-я, Дюрр – 3-я, Шиффрин – 10-я
Зринка Лютич из Хорватии выиграла слалом на этапе Кубка мира в Куршевеле.
Горные лыжи
Кубок мира
Куршевель, Франция
Женщины
Слалом
1. Зринка Лютич (Хорватия) – 1.45,06
2. Сара Хектор (Швеция) – 1,26
3. Лена Дюрр (Германия) – 1,28
4. Катарина Линсбергер (Австрия) – 1,44
5. Камилла Раст (Швейцария) – 1,46
6. Лара Кольтури (Албания) – 1,48
7. Мелани Мейар (Швейцария) – 1,67
8. Катарина Хубер (Австрия) – 1,88
9. Андрея Слокар (Словения) – 2,00
10. Микаэла Шиффрин (США) – 2,04
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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