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Горные лыжи. Кубок мира. Лютич выиграла слалом, Хектор – 2-я, Дюрр – 3-я, Шиффрин – 10-я

Зринка Лютич из Хорватии выиграла слалом на этапе Кубка мира в Куршевеле.

Горные лыжи

Кубок мира

Куршевель, Франция

Женщины

Слалом

1. Зринка Лютич (Хорватия) – 1.45,06

2. Сара Хектор (Швеция) – 1,26

3. Лена Дюрр (Германия) – 1,28

4. Катарина Линсбергер (Австрия) – 1,44

5. Камилла Раст (Швейцария) – 1,46

6. Лара Кольтури (Албания) – 1,48

7. Мелани Мейар (Швейцария) – 1,67

8. Катарина Хубер (Австрия) – 1,88

9. Андрея Слокар (Словения) – 2,00

10. Микаэла Шиффрин (США) – 2,04

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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