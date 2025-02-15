Горные лыжи. Чемпионат мира. Раст выиграла слалом, Холденер – 2-я, Линсбергер – 3-я, Шиффрин – 5-я
Камилла Раст победила в слаломе на этапе чемпионате мира по горным лыжам.
Горные лыжи
Чемпионат мира
Заальбах, Австрия
Женщины
Слалом
1. Камилла Раст (Швейцария) – 1.58,00
2. Венди Холденер (Швейцария) – 0,46
3. Катарина Линсбергер (Австрия) – 1,32
4. Пола Молтзан (США) – 1,34
5. Микаэла Шиффрин (США) – 1,37
6. Андрея Слокар (Словения) – 1,53
7. Катарина Труппе (Австрия) – 2,03
8. Лена Дюрр (Германия) – 2,45
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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