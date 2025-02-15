Горные лыжи. Чемпионат мира. Раст выиграла слалом, Холденер – 2-я, Линсбергер – 3-я, Шиффрин – 5-я

Камилла Раст победила в слаломе на этапе чемпионате мира по горным лыжам.

Горные лыжи Чемпионат мира Заальбах, Австрия Женщины Слалом 1. Камилла Раст (Швейцария) – 1.58,00 2. Венди Холденер (Швейцария) – 0,46 3. Катарина Линсбергер (Австрия) – 1,32 4. Пола Молтзан (США) – 1,34 5. Микаэла Шиффрин (США) – 1,37 6. Андрея Слокар (Словения) – 1,53 7. Катарина Труппе (Австрия) – 2,03 8. Лена Дюрр (Германия) – 2,45