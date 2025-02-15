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Горные лыжи. Чемпионат мира. Раст выиграла слалом, Холденер – 2-я, Линсбергер – 3-я, Шиффрин – 5-я

Камилла Раст победила в слаломе на этапе чемпионате мира по горным лыжам.

Горные лыжи

Чемпионат мира

Заальбах, Австрия

Женщины

Слалом

1. Камилла Раст (Швейцария) – 1.58,00

2. Венди Холденер (Швейцария) – 0,46

3. Катарина Линсбергер (Австрия) – 1,32

4. Пола Молтзан (США) – 1,34

5. Микаэла Шиффрин (США) – 1,37

6. Андрея Слокар (Словения) – 1,53

7. Катарина Труппе (Австрия) – 2,03

8. Лена Дюрр (Германия) – 2,45

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
результаты
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