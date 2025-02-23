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Бородавко о допуске лыжников: «Есть мнение, что скандинавы после урегулирования политической ситуации будут добиваться продления отстранения еще на год»

Бородавко считает, что скандинавы захотят продлить отстранение наших лыжников.

«FIS свою позицию обозначила однозначно и придерживалась ее с первого дня — быстро нас обратно не ждут. Есть, например, и мнение, что скандинавское лобби после урегулирования политической ситуации будет добиваться оставить отстранение россиян еще на год в назидание. Это проявление слабости, нас всегда не любили, а тут появилась возможность отыграться за все.

Что касается влияния скандинавского лобби, то все решения FIS так или иначе принимаются под его давлением. У них сильные позиции, хорошие связи с другими федерациями. Достаточно посмотреть, кто сидит в совете FIS и обладает правом голоса.

Очень сложно противопоставить что-то этому лобби. Мы почти одиноки, даже с нашими союзниками и братьями не всегда удается выработать консолидированную позицию», – рассказал тренер Юрий Бородавко.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
logoсборная России (лыжные гонки)
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