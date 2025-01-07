Юрий Бородавко: «На чемпионат мира-2025 никто из российских лыжников не надеялся. Спортсмены все понимали»
Ранее в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) ответили на вопрос о возможном допуске: «Ни один российский или белорусский спортсмен не будет приглашен к участию в турнирах под нашей эгидой до дальнейшего уведомления».
– Мы вообще и не ожидали другого решения. Абсолютно были уверены, что так и будет. Есть полное понимание, что это не произойдет из-за тех условий, которые выдвигал FIS.
– Упадет ли мотивация у лыжников после этого решения?
– На чемпионат мира точно никто не надеялся. Спортсмены тоже все понимали – даже разговоров о надеждах каких-либо не было.
– Не обидно ли, что фигуристам уже открыли лазейку, а для лыжников дверь закрыта?
– Сейчас в лыжных гонках один спортсмен сделать ничего не сможет. Очень многое зависит от подготовки лыж к любому старту. Вот там допустили по одному спортсмену, да. Но в лыжах одному спортсмену будет крайне сложно на что-то рассчитывать из-за сложной подготовки лыж к старту. Нужно допускать всю команду, а не одного лыжника, – сказал тренер Юрий Бородавко.
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