Колобков о словах главы FIS про допуск россиян: «Пока это выглядит как часть предвыборной игры. Никакой заботы о наших спортсменах тут нет»
«Президент FIS Элиаш высказался за допуск россиян и белорусов. Отметил, что в нейтральном статусе спортсменам можно разрешить выступать на турнирах.
Относиться к этому стоит спокойно, без излишней радости. Кого-то, наверное, допустят, исходя из их критериев. Но – не на таких же условиях, как спортсменов из других стран. И это не значит, что смягчают санкционный режим.
Пока это выглядит как часть предвыборной игры (Элиаш – один из кандидатов на пост президента МОК). Никакой заботы о наших спортсменах тут нет, присмотритесь. Остаются рекомендации МОК, возможный недопуск из-за постов в соцсетях или участия в концертах, выступления без флага и гимна. Если спортсмен из ЦСКА или «Динамо» – его тоже не допустят.
Все ждут какой-то дорожной карты. Но можно ли назвать дорожной картой ультимативные требования к одной из сторон этого соглашения?» – сказал экс-министр спорта РФ Павел Колобков.
«Спортсмены не ответственны за то, где родились». Босс мировых лыж заговорил о допуске наших
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