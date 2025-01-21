Колобков о словах главы FIS про допуск россиян: «Пока это выглядит как часть предвыборной игры. Никакой заботы о наших спортсменах тут нет»

Колобков считает, что к словам главы FIS о допуске стоит относиться спокойно.

«Президент FIS Элиаш высказался за допуск россиян и белорусов. Отметил, что в нейтральном статусе спортсменам можно разрешить выступать на турнирах.

Относиться к этому стоит спокойно, без излишней радости. Кого-то, наверное, допустят, исходя из их критериев. Но – не на таких же условиях, как спортсменов из других стран. И это не значит, что смягчают санкционный режим.

Пока это выглядит как часть предвыборной игры (Элиаш – один из кандидатов на пост президента МОК). Никакой заботы о наших спортсменах тут нет, присмотритесь. Остаются рекомендации МОК , возможный недопуск из-за постов в соцсетях или участия в концертах, выступления без флага и гимна. Если спортсмен из ЦСКА или «Динамо» – его тоже не допустят.

Все ждут какой-то дорожной карты. Но можно ли назвать дорожной картой ультимативные требования к одной из сторон этого соглашения?» – сказал экс-министр спорта РФ Павел Колобков.

«Спортсмены не ответственны за то, где родились». Босс мировых лыж заговорил о допуске наших