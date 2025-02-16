Йоханнес Клэбо: «Не знаю, скучаю ли я по Большунову. У нас было много отличных дуэлей, он прекрасный лыжник, и очень жаль, что все получилось так, как получилось»
Йоханнес Клэбо ответил на вопрос, скучает ли по Александру Большунову.
– Не знаю, делаю ли я это. Не то, чтобы я думаю об этом по вечерам. Я считаю, что все это очень сложно. У нас было много отличных дуэлей, он прекрасный лыжник, и очень жаль, что все получилось так, как получилось.
– Что ты думаешь о российской системе тестирования на допинг?
– Вообще ничего об этом не знаю, поэтому не могу ответить, – сказал норвежский лыжник в интервью VG.
«Это пропаганда». Большунов приехал в Европу впервые за три года – и лыжный мир вспыхнул
Опубликовала: Анна Лаптева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем