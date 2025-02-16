Йоханнес Клэбо: «Не знаю, скучаю ли я по Большунову. У нас было много отличных дуэлей, он прекрасный лыжник, и очень жаль, что все получилось так, как получилось»

Йоханнес Клэбо ответил на вопрос, скучает ли по Александру Большунову.

– Не знаю, делаю ли я это. Не то, чтобы я думаю об этом по вечерам. Я считаю, что все это очень сложно. У нас было много отличных дуэлей, он прекрасный лыжник, и очень жаль, что все получилось так, как получилось.

– Что ты думаешь о российской системе тестирования на допинг?

– Вообще ничего об этом не знаю, поэтому не могу ответить, – сказал норвежский лыжник в интервью VG.

«Это пропаганда». Большунов приехал в Европу впервые за три года – и лыжный мир вспыхнул