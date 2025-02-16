Депутат Свищев: «После разговора Путина и Трампа НХЛ заговорила о возвращении России, хотя они ни слова не сказали про спорт. Подобного будет все больше и про футбол, и про другие виды»
Дмитрий Свищев оценил влияние разговора президентов России и США на спорт.
Телефонная беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом состоялась 12 февраля.
«Вот смотрите, очень странно. В НХЛ после разговора Путина и Трампа начали говорить о возвращении России в международные соревнования, хотя про спорт президентами ни слова не было сказано. Все-таки американский лидер является очень серьезной и авторитетной фигурой в мировой политике.
И так каждый день подобных разговоров будет все больше, как про хоккей, так и про футбол, а также про другие виды спорта», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Депутат Свищев о словах Уолша про возвращение России: «Чем больше сигналов от глав организаций, владельцев клубов НХЛ, тем лучше. Все вопросы решаются в Америке»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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