Депутат Свищев: «После разговора Путина и Трампа НХЛ заговорила о возвращении России, хотя они ни слова не сказали про спорт. Подобного будет все больше и про футбол, и про другие виды»

Дмитрий Свищев оценил влияние разговора президентов России и США на спорт.

Телефонная беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом состоялась 12 февраля.

«Вот смотрите, очень странно. В НХЛ после разговора Путина и Трампа начали говорить о возвращении России в международные соревнования, хотя про спорт президентами ни слова не было сказано. Все-таки американский лидер является очень серьезной и авторитетной фигурой в мировой политике.

И так каждый день подобных разговоров будет все больше, как про хоккей, так и про футбол, а также про другие виды спорта», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев .

Депутат Свищев о словах Уолша про возвращение России: «Чем больше сигналов от глав организаций, владельцев клубов НХЛ, тем лучше. Все вопросы решаются в Америке»