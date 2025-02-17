Американская горнолыжница Линдси Вонн вошла в состав оргкомитета Олимпиады-2034.

Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Зимние Игры 2034 года пройдут в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Вонн включена в состав исполнительного комитета.

Генеральным директором оргкомитета стал бывший спикер Палаты представителей штата Юта и кандидат в Сенат США Брэд Уилсон, исполнительным председателем и президентом назначен Фрейзер Баллок.

Линдси Вонн – олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, двукратный призер Игр, двукратная чемпионка мира. Завершила спортивную карьеру после чемпионата мира 2019 года, но в 2024 году вернулась в спорт.