Линдси Вонн в 40 лет заняла шестое место в скоростном спуске на Кубке мира в Австрии, победила Бриньоне
40-летняя Линдси Вонн стала шестой в скоростном спуске на Кубке мира в Австрии.
Горные лыжи
Кубок мира
Арльберг, Австрия
Женщины
Скоростной спуск
1. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.16,08
2. Малори Блан (Швейцария) – 0,07
3. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,18
4. Лаура Пировано (Италия) – 0,43
5. Штефани Фенир (Австрия) – 0,51
6. Линдси Вонн (США) – 0,58
7. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,61
8. Нина Ортлиб (Австрия) – 0,63
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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