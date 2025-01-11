  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Линдси Вонн в 40 лет заняла шестое место в скоростном спуске на Кубке мира в Австрии, победила Бриньоне
5

Линдси Вонн в 40 лет заняла шестое место в скоростном спуске на Кубке мира в Австрии, победила Бриньоне

40-летняя Линдси Вонн стала шестой в скоростном спуске на Кубке мира в Австрии.

Горные лыжи

Кубок мира

Арльберг, Австрия

Женщины

Скоростной спуск

1. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.16,08

2. Малори Блан (Швейцария) – 0,07

3. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,18

4. Лаура Пировано (Италия) – 0,43

5. Штефани Фенир (Австрия) – 0,51

6. Линдси Вонн (США) – 0,58

7. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,61

8. Нина Ортлиб (Австрия) – 0,63

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЛиндси Вонн
Федерика Бриньоне
logoсборная США жен
результаты
горные лыжи
logoКубок мира
logoсборная Италии жен
скоростной спуск (жен)
logoЭстер Ледецка
Нина Ортлиб
Штефани Фенир
Корнелия Хюттер
logoсборная Австрии жен
сборная Чехии жен
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне победила в гигантском слаломе, Хектор – 2-я, Робинсон – 3-я
28 декабря 2024, 17:48
Горные лыжи. Кубок мира. Хюттер выиграла супергигант, Гут-Бехрами – 2-я, Годжа – 3-я, Вонн – 14-я
321 декабря 2024, 13:24
Горные лыжи. Кубок мира. Хюттер победила в скоростном спуске, Годжа – 2-я, Гут-Бехрами – 3-я
114 декабря 2024, 19:48
Рекомендуем
Главные новости
Филиппов стал 11-м в вертикальной гонке на Кубке мира по ски-альпинизму в Азербайджане
1сегодня, 10:33
Елена Вяльбе: «В лыжных гонках нет олимпийской квалификации. Наши FIS-пункты условно заморожены, если они разморозятся, мы будем иметь свои квоты»
7сегодня, 09:29
Сорина об Олимпиаде-2026: «Верю, что мы поедем туда. Делаем все, чтобы сейчас выступать наилучшим образом, сохранять форму»
1сегодня, 05:56
Лыжи. Российско-китайские игры. Команды Коряковой и Сахарова победили в эстафетах
1сегодня, 05:43
Маркус Крамер: «Конечно, слежу за российскими соревнованиями. Надеюсь, у Ступак и Устюгова будет мотивация выступать еще несколько лет»
вчера, 22:07
Экс-тренер сборной России Крамер: «Многие европейские лыжники надеются, что россияне смогут как можно скорее вернуться на Кубок мира»
22вчера, 19:19
Российские ски-альпинисты не смогли выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Азербайджане
1вчера, 14:05
Ски-альпинист Филиппов о нейтральном статусе: «Очень интересные требования. Специально отправляли фотографии одежды, чтобы посмотрели и допустили»
1вчера, 12:57
Лыжи. Российско-китайские игры. Корякова и Сахаров выиграли гонки классическим стилем
9вчера, 06:44
Вайцеховская о том, у кого больше шансов на медали Игр: «Я проголосовала бы за Коростелева. Большунову, мне кажется, «любой ценой» в спорте ничего не нужно в принципе — уже все есть»
139 января, 14:29
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Йохауг – 2-я, Шлинн – 3-я
6сегодня, 06:28
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо лидирует, Амундсен – 2-й, Пеллегрино – 3-й
15сегодня, 06:21
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
623 декабря 2024, 20:05
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Горбунов – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
23 декабря 2024, 19:59
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля 2024, 06:31
Рекомендуем