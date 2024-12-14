Линдси Вонн о возвращении на Кубок мира: «Чувствую себя сильнее, чем когда мне было под 30. Я намерена вернуться на прежний уровень»

Линдси Вонн надеется выступать на прежнем уровне после возвращения в спорт.

40-летняя американская горнолыжница впервые за пять лет выступит на Кубке мира (21-22 декабря в Швейцарии). Она объявила о возобновлении карьеры перед началом нынешнего сезона.

«Изменилось то, что меня собрали заново. Я боролась с травмами с тех пор, как в 2013-м у меня был разрыв передней крестообразной связки. После этого я почти каждый год получала повреждения. Последние несколько лет моей карьеры были сложнее, чем я могла себе представить.

Но сейчас я чувствую себя сильнее, чем когда мне было под 30 лет. Страсть к лыжам никуда не делась, просто я физически не могла занимать им.

Так что теперь, когда у меня появилась физическая возможность заниматься любимым делом, почему бы мне не попробовать? Жизнь коротка. Нужно проживать каждый день по максимуму, и именно это я и делаю.

Я очень рада соревноваться, но у меня, конечно, есть цели и ожидания. Я стараюсь быть максимально терпеливой на этом пути. Продвигаться шаг за шагом, ничего не пропуская.

Я знаю, что для возвращения на соревновательный уровень мне может понадобиться одна‑две гонки, но я определенно намерена вернуться на прежний», – рассказала спортсменка.

Вонн – олимпийская чемпионка Ванкувера‑2010, двукратная чемпионка мира 2009 года, четырежды побеждала в общих зачетах Кубков мира.