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Йоханнес Клэбо: «Ходили слухи, что я спал с Линдси Вонн на Олимпиаде в Пхенчхане. Разумеется, этого не было»

Йоханнес Клэбо ответил на вопрос, какие самые безумные слухи о себе слышал.

«Ходили слухи, что я спал с Линдси Вонн на Олимпиаде в Пхенчхане. Разумеется, этого не было. Или было? Нет, я шучу», – сказал лыжник в тиктоке. 

После этих слов некоторые СМИ написали о возможной связи Клэбо и Вонн. Линдси – американская горнолыжница, олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира. 

«Это безумие. Я не выдумал это. Если бы знал, что так будет, то, наверное, не стал бы говорить. Но что поделать. В этих слухах нет правды. Это просто прикольно», – объяснил пятикратный олимпийский чемпион. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Nettavisen
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