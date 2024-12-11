Йоханнес Клэбо: «Ходили слухи, что я спал с Линдси Вонн на Олимпиаде в Пхенчхане. Разумеется, этого не было»

Йоханнес Клэбо ответил на вопрос, какие самые безумные слухи о себе слышал.

«Ходили слухи, что я спал с Линдси Вонн на Олимпиаде в Пхенчхане. Разумеется, этого не было. Или было? Нет, я шучу», – сказал лыжник в тиктоке.

После этих слов некоторые СМИ написали о возможной связи Клэбо и Вонн. Линдси – американская горнолыжница, олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира.

«Это безумие. Я не выдумал это. Если бы знал, что так будет, то, наверное, не стал бы говорить. Но что поделать. В этих слухах нет правды. Это просто прикольно», – объяснил пятикратный олимпийский чемпион.