Александр Панжинский: «Коростелев и спортсмены его возраста точно поедут на Олимпиаду. По Большунову будет много споров, и решение будет приниматься политически»

Панжинский оценил шансы российских лыжников на медали международных соревнований.

Россияне отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжных видов с марта 2022 года.

— Если бы завтра мы приняли участие в гонке на Кубке мира, на что мы могли бы рассчитывать? Были бы по‑прежнему в лидерах?

— В отдельно взятых гонках, безусловно, да. В мужских гонках — 100 процентов, в женской Терентьева только восстанавливается после рождения ребенка, Степанова скоро станет мамой, молодые девчонки не подросли до нужного уровня. Но если бы была такая возможность, в отдельно взятых гонках мы бы боролись за тройку лучших.

У ребят борьба была бы в каждой гонке: Савелий Коростелей, Сергей Ардашев, Александр Терентьев и Александр Большунов. Он уже набирает форму по ходу сезона.

— Олимпиада‑2026. Что тебе подсказывает интуиция, поедем?

— Поедем. Не в полном составе, но обязательно поедем. Коростелев и плюс‑минус его возраста спортсмены точно поедут, а по поводу Большунова, так как это лицо российского спорта, думаю, по нему будет много споров, и решение будет приниматься политически, — сказал сказал серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский.

— Завтра Олимпиада, как бы выглядела наша эстафетная мужская четверка? И какое место мы бы могли занять?

— Безусловно, мы бы боролись с норвежцами за первое место. Я бы, наверное, поставил Сергея Ардашева на первый этап, второй — Савелий Коростелев. Третий — Денис Спицов с его колоссальным олимпийским уровнем. А Сан Саныч Большунов — четвертый. Пусть он один на один разбирается на дистанции с Клэбо.

Это бы стало украшением Олимпийских игр. Главное, чтобы этот путь был открыт. Пускай это окно в Европу, прорубленное Большуновым, превратится в большие ворота. Верю, что наши будут бороться за победу. Не исключение и личные гонки, — цитирует Панжинского «Матч ТВ».