Панжинский о победе Большунова в Италии: «Хороший прецедент, который стал первым шагом по возвращению российского спорта на международную лыжню»

Панжинский заявил, что не удивлен ажиотажу вокруг победы Большунова в Италии.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку Sudtirol Moonlight Classic. Это первый международный старт российского лыжника в Европе с 2022 года.

«Я не удивлен. Ажиотаж вызван тем, что впервые за три года российский спортсмен выходит на международную арену и выигрывает. Причем победа не стояла как вопрос, потому что уровень соревнований не дотягивает даже до любого из этапов Кубка России.

Но сам факт выступления на международной арене – что его допустили. Изначально даже российский флаг в протоколе значился, затем поменяли решение, тем не менее организаторы отстояли участие Александра.

И его победа как завершение всего резонансного события. Многие заждались. Причем не только российские спортсмены и болельщики, а и сами итальянцы. Видели, как Сашу встречали на финише? Дети, журналисты, другие соперники.

Никто не выразил какого‑то негатива, все подали ему руку. Это хороший прецедент, который стал первым шагом по возвращению российского спорта на международную лыжню», – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский.