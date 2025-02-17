  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Панжинский о победе Большунова в Италии: «Хороший прецедент, который стал первым шагом по возвращению российского спорта на международную лыжню»
0

Панжинский о победе Большунова в Италии: «Хороший прецедент, который стал первым шагом по возвращению российского спорта на международную лыжню»

Панжинский заявил, что не удивлен ажиотажу вокруг победы Большунова в Италии.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку Sudtirol Moonlight Classic. Это первый международный старт российского лыжника в Европе с 2022 года.  

«Я не удивлен. Ажиотаж вызван тем, что впервые за три года российский спортсмен выходит на международную арену и выигрывает. Причем победа не стояла как вопрос, потому что уровень соревнований не дотягивает даже до любого из этапов Кубка России.

Но сам факт выступления на международной арене – что его допустили. Изначально даже российский флаг в протоколе значился, затем поменяли решение, тем не менее организаторы отстояли участие Александра.

И его победа как завершение всего резонансного события. Многие заждались. Причем не только российские спортсмены и болельщики, а и сами итальянцы. Видели, как Сашу встречали на финише? Дети, журналисты, другие соперники.

Никто не выразил какого‑то негатива, все подали ему руку. Это хороший прецедент, который стал первым шагом по возвращению российского спорта на международную лыжню», – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Панжинский
logoАлександр Большунов
лыжные гонки
Sudtirol Moonlight Classic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Александр Панжинский: «Думаю, все ждут россиян на «Тур де Ски», Кубках и чемпионатах мира, на Олимпиаде. Битва Большунова с Клэбо украшает любые старты»
6 января, 11:07
Гонка Легкова. Большунов выиграл масс-старт на 20 км свободным стилем, Ардашев – 2-й, Червоткин – 3-й, Латыпов – 4-й, Халили – 11-й
8623 февраля 2024, 10:00
Александр Панжинский: «Можно сказать, что иностранные лыжники больше пострадали от нашей изоляции, чем мы сами»
1415 февраля 2024, 22:18
Рекомендуем
Главные новости
Елена Вяльбе: «Оставьте Большунова в покое и дайте ему спокойно тренироваться. Сейчас никак не оцениваю его форму»
сегодня, 12:30
Бородавко о чемпионате России: «Большунов должен быть в хорошем состоянии. Может, победит не во всех гонках, но большинство должен выиграть»
2сегодня, 12:25
Расписание чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме
сегодня, 11:04
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рею Кобаяси победил, Линдвик – 2-й, Форфанг – 3-й
2вчера, 18:28
Бородавко о среднегорной подготовке в России: «Во всех перспективных местах либо нет инфраструктуры, либо все захвачено туристическим бизнесом»
8вчера, 15:52
Юрий Бородавко: «Большунов как спортсмен не выгорел. В его планах выступать еще как минимум 10 лет»
5вчера, 15:43
Организаторы гонки в Италии не допустили Большунова к старту из-за запрета FIS
17вчера, 15:16
Горные лыжи. Чемпионат мира. Мейар выиграл золото в слаломе, Макграт – 2-й, Штрассер – 3-й
10вчера, 14:10
Коростелев о том, что у него якобы есть блат: «Сталкиваюсь с этим в разговорах каких-то диванных экспертов. Внимания не обращаю, но смешно»
6вчера, 14:06
❄️ Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в коньковом масс-старте на 20 км, Хайди Венг – 2-я, Андерссон – 3-я
37вчера, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 7-я
8вчера, 16:24
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й
22вчера, 16:19
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
8 февраля, 18:30
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой
44 февраля, 15:03
Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников
28 января, 11:33
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Непряева – 2-я, Сорина и Маслакова делят 3-е место
626 января, 21:15
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 4-й
26 января, 21:11
Татьяна Тарасова: «Я буду рада за лыжников, если их допустят. Кто‑то должен показать пример. Однако я не уверена, что их допустят»
320 января, 12:32
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Рекомендуем