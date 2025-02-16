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Савелий Коростелев: «Лучшие лыжи, если мы поедем на Олимпиаду, будет очень тяжело сделать»

Савелий Коростелев высказался о переходе на бесфоторовые лыжи.

– Вся Россия сейчас бегает на фторных смазках. В Европе они запрещены. Ты уже понимаешь, как будешь решать этот вопрос?

– У меня как раз есть новая пара, точнее две, при подготовке которых фтор никогда не использовался. На одной из них я как раз катался в Италии. С этих пар просто сняли заводской парафин и все. Но если смотреть на проблему серьезно, то лучше, конечно, вывести фтор с лыж, особенно с гоночных пар, чем заново собирать весь свой парк, покупая новые лыжи. Я только в этом сезоне собрал нормальный парк лыж, и то по коньковым парам пока еще остаются вопросы, даже по тем, которые с фтором.

– Сколько у тебя сейчас пар?

– Пятьдесят, суммарно под конек и классику, но часть еще в процессе откатки. У меня перед этим сезоном добавилось двадцать с небольшим пар. И убрать из них фтор реально, но для этого нужна аппаратура, которая будет показывать его содержание, чтобы понять – оно уже соответствует правилам FIS или еще нет. При этом, по моим личным ощущениям, нет особой разницы, катаешься ты на лыжах с фтором или без.

– Ты говоришь сейчас про опыт в относительно холодную погоду в Италии?

– Нет, там была как раз обычная европейская зима, то есть ночью минус 7-10 градусов, а днем плюс два, на солнце прогревается до плюс 5-7, снег подтапливается, появляется влага.

Говоря о фторе, страх больше относится к сервису с точки зрения вариантов смазки на гонки, подбора нужных составов под конкретные условия и трассы. Да, уже сейчас есть варианты без фтора, которыми пользуются. Они как-то поедут, но это некий универсальный подход, вряд ли он будет лучшим в конкретных условиях.

Поэтому всегда, за несколько лет до Олимпиады, к тем трассам, которые будут на Играх, к тому снегу, начинали прикатываться сервисмены, чтобы понять – какой вариант будет идеальным именно там. В этом компоненте, конечно, мы уступаем. Лучшие лыжи, если мы поедем на Олимпиаду, будет очень тяжело сделать.

– То есть в Италию, в идеале, нужно отправлять в начале олимпийской зимы бригаду сервиса, которая займется подбором смазок?

– Да. В идеальном случае туда едет сервис, с материалом, и они что-то ищут.

– Как думаешь, сейчас, когда Большунов стартовал в Италии, он бежал на фторе?

– Я считаю, что он бежал без фтора, потому что у него совершенно точно была новая пара. И, скорее всего, он отдавал ее в какой-то местный сервис, где со фтором уже не работают. Это мое личное мнение, потому что мы собирались идти по такой же схеме, если бы получили добро на участие в марафоне Тоблах – Кортина. Просто отдали бы лыжи в местный сервис, тем более что он, кажется, включен в стоимость стартового пакета, – сказал Коростелев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Большунов
logoОлимпиада-2026
лыжные гонки
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