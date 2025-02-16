Коростелев об участии Большунова в гонке в Италии: «Тот ажиотаж, который был вызван у нас, я не понимаю»

Коростелев не понимает ажиотажа вокруг участия Большунова в гонке в Италии.

13 февраля трехкратный олимпийский чемпион из России Александр Большунов выиграл международную лыжную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Турнир не входит в календарь Международной федерации лыжного спорта (FIS), под эгидой которой россияне не допускаются к стартам.

– Было интересно понаблюдать, уедет Саша сразу или нет, потому что там были любители. Стало легкой неожиданностью, что он уехал только в конце.

– С чем связан этот интерес?

– Все из‑за Саши. Эту гонку «Матч ТВ» не показывал бы на сайте без него, народ бы так к этой гонки не относился, норвежские журналисты бы не приехали. Саша привлек внимание к этой гонке.

– Что дает участие в такой гонке трехкратном олимпийскому чемпиону, если знать, что она имеет любительский статус?

– Две тысячи евро плюс замену работы. Вместо того, чтобы сделать несколько отрезков на гоночном круге, он пробежал 30 км. Он готовится к чемпионату России через такие старты.

– Как ты отнесся к этой победе Большунова?

– Внимание норвежских журналистов я понимаю. Тот ажиотаж, который был вызван у нас, я не понимаю. Я видел вырезки с телевидения, это отдельный кадр, конечно. Он молодец, привлек внимание, сделал шумиху, к нему вообще вопросов по сути нет, – сказал Коростелев.

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