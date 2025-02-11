Йохауг подтвердила, что не выступит на Олимпиаде-2026: «Я не устала от тренировок или соревнований, но хочется еще детей»

Лыжница Тереза Йохауг вновь заявила, что не выступит на Олимпиаде-2026.

«Хочется еще детей, ведь мы не молодеем (улыбается). Дело не в том, что я устала от тренировок или соревнований. Если бы я была мужчиной, я могла бы выступать еще несколько лет», – сказала четырехкратная олимпийская чемпионка из Норвегии.

С 26 февраля по 9 марта в Тронхейме пройдет чемпионат мира.

«Когда я совершила свое маленькое возвращение, я стала смотреть на вещи шире. Я чувствую себя намного спокойнее при подготовке. Я знаю, что жизнь продолжается. Будет у меня золото ЧМ в Граносене или нет, все равно все прекрасно. У меня дома замечательная девочка, с которой мне повезло делить жизнь. Это значит гораздо больше, чем то, добьюсь я успеха в Тронхейме или нет», – отметила Йохауг.

Спортсменка подтвердила, что не планирует выступать на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Проект связан с Тронхеймом. Это домашний чемпионат мира. Впервые в программе ЧМ будет «полтинник». На него я нацеливалась больше всего. Быть вдали от семьи нелегко», – добавила норвежка.

Также Йохауг сообщила, что намерена принять участие в этапе Кубка мира в Осло 15-16 марта.