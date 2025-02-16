Бородавко о среднегорной подготовке в России: «Во всех перспективных местах либо нет инфраструктуры, либо все захвачено туристическим бизнесом»

Бородавко высказался о проблеме отсутствия хороших среднегорных баз в России.

– Хватает ли инфраструктуры для лыжных гонок в России? Ведь российские спортсмены сейчас проводят не только соревнования, но и сборы внутри страны.

– Одна из насущных проблем – отсутствие среднегорных баз, которые необходимы для тренировки выносливости и других нюансов. Все последние успехи сборной России как в лыжах, так и в биатлоне, связаны с подготовкой за рубежом – прежде всего в Италии и Австрии, где есть базы на уровне 1700-1900 м.

Наша база в Сочи находится на высоте лишь около 1400 м. Для проведения соревнований и летних тренировок – великолепное место. Но эффект от подготовки там к зимним стартам несоизмерим с тем, что мы получаем от тренировок, к примеру, в Италии.

– То есть в России вообще нет спортивных баз в среднегорье?

– Есть база на Семинском перевале на Алтае, но там всегда холодно, медленный снег и тупое скольжение – не лучшие условия для подготовки. Хорошие условия нужно искать в Кавказских горах. Но во всех перспективных местах либо нет инфраструктуры, либо уже все захвачено туристическим бизнесом, так что тренироваться там нельзя.

– Есть ли базы в соседних странах, где можно проводить сборы?

– Есть, и мы пользуемся этим вариантом. Тренируемся, в частности, на базе в Цахкадзоре в Армении. Эту базу любят не только лыжники – там активно готовятся, например, наши пловцы. Но все равно с эффектом от тренировок в европейском среднегорье работа там, увы, не сравнится, – сказал тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко.