Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
Тренер Юрий Бородавко рассказал о сборе российских лыжников в Армении.
Сборная России по лыжным гонкам тренируется в Цахкадзоре.
«Высота тяжелая, но эффект от этих гор тоже очень хороший, неоднократно опробованный. Сделали определенные коррективы по подготовке с учетом прошлых лет и надеемся, что к чемпионату России все подойдут в наилучшей форме.
Планы у всех разные, поскольку заезд у всех разный, самочувствие у спортсменов разное. Кто‑то делает интервальную работу, кто‑то занимается работой даблполингом, кто‑то делает работу скиатлоном. Все с разными задачами. Скажем так, это больше индивидуальная работа, индивидуальный подход к каждому спортсмену», – сказал Бородавко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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