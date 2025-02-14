Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»

Тренер Юрий Бородавко рассказал о сборе российских лыжников в Армении.

Сборная России по лыжным гонкам тренируется в Цахкадзоре.

«Высота тяжелая, но эффект от этих гор тоже очень хороший, неоднократно опробованный. Сделали определенные коррективы по подготовке с учетом прошлых лет и надеемся, что к чемпионату России все подойдут в наилучшей форме.

Планы у всех разные, поскольку заезд у всех разный, самочувствие у спортсменов разное. Кто‑то делает интервальную работу, кто‑то занимается работой даблполингом, кто‑то делает работу скиатлоном. Все с разными задачами. Скажем так, это больше индивидуальная работа, индивидуальный подход к каждому спортсмену», – сказал Бородавко.