Юрий Бородавко: «Настроение в команде позитивное. Все надеются, что нас все‑таки допустят и мы сможем выступить на Олимпийских играх»

Юрий Бородавко заявил, что в лыжной сборной России надеются на допуск к Олимпиаде.

«Настроение в команде позитивное. Все надеются, что нас все‑таки допустят и мы сможем выступить на Олимпийских играх.

Нейтральный статус? Мы уже две Олимпиады прошли под нейтральным флагом, в этом плане ничего не меняется.

Спортсмены в первую очередь думают о соревнованиях, а уже потом — о политике», — сказал Бородавко.