Юрий Бородавко: «Настроение в команде позитивное. Все надеются, что нас все‑таки допустят и мы сможем выступить на Олимпийских играх»
Юрий Бородавко заявил, что в лыжной сборной России надеются на допуск к Олимпиаде.
«Настроение в команде позитивное. Все надеются, что нас все‑таки допустят и мы сможем выступить на Олимпийских играх.
Нейтральный статус? Мы уже две Олимпиады прошли под нейтральным флагом, в этом плане ничего не меняется.
Спортсмены в первую очередь думают о соревнованиях, а уже потом — о политике», — сказал Бородавко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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