Бородавко о сборах лыжников в Италии: «Невозможно подготовится к Олимпиаде за полсезона. Нужно набирать форму уже сейчас»

Тренер Юрий Бородавко надеется на участие российских лыжников в Олимпиаде-2026.

– Почему Александр Большунов и другие российские лыжники отправились на тренировочный сбор в Италию?

– Потому что там лучше условия для подготовки.

– Есть мнение, что таким образом Александр готовится к Олимпиаде-2026, которая также пройдет в Италии. Это правда?

– Ровно год остался до открытия Олимпийских игр, поэтому, действительно, уже сейчас нужно быть во всеоружии и готовится в лучших местах, чтобы набрать максимально лучшую спортивную форму.

Готовимся к Олимпийским играм, потому что невозможно подготовится к Олимпиаде за полсезона. Нужно набирать форму уже сейчас. Также нужно иметь в виду, что эти Олимпийские игры пройдут в горах, поэтому подготовка сейчас ведется в среднегорье.

– Можно ли говорить, что Россия близка к возвращению на международную лыжную арену, если уже сборы проводятся в Европе?

– Очень много будет зависеть от наших политиков, потому что мы – спортсмены. Мы сделаем все, что от нас требуется. Будем тренироваться и готовиться. Постараемся набрать наилучшую спортивную форму. Большее здесь зависит от наших политиков, – заключил Бородавко .

Большунов уехал тренироваться в Италию. А так можно было?