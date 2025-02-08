  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Бородавко о сборах лыжников в Италии: «Невозможно подготовится к Олимпиаде за полсезона. Нужно набирать форму уже сейчас»
1

Бородавко о сборах лыжников в Италии: «Невозможно подготовится к Олимпиаде за полсезона. Нужно набирать форму уже сейчас»

Тренер Юрий Бородавко надеется на участие российских лыжников в Олимпиаде-2026.

– Почему Александр Большунов и другие российские лыжники отправились на тренировочный сбор в Италию?

– Потому что там лучше условия для подготовки.

– Есть мнение, что таким образом Александр готовится к Олимпиаде-2026, которая также пройдет в Италии. Это правда?

– Ровно год остался до открытия Олимпийских игр, поэтому, действительно, уже сейчас нужно быть во всеоружии и готовится в лучших местах, чтобы набрать максимально лучшую спортивную форму.

Готовимся к Олимпийским играм, потому что невозможно подготовится к Олимпиаде за полсезона. Нужно набирать форму уже сейчас. Также нужно иметь в виду, что эти Олимпийские игры пройдут в горах, поэтому подготовка сейчас ведется в среднегорье.

– Можно ли говорить, что Россия близка к возвращению на международную лыжную арену, если уже сборы проводятся в Европе?

– Очень много будет зависеть от наших политиков, потому что мы – спортсмены. Мы сделаем все, что от нас требуется. Будем тренироваться и готовиться. Постараемся набрать наилучшую спортивную форму. Большее здесь зависит от наших политиков, – заключил Бородавко.

Большунов уехал тренироваться в Италию. А так можно было?

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт День за Днем
logoЮрий Бородавко
logoАлександр Большунов
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
logoОлимпиада-2026
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Степанова о сборе лыжников в Италии: «Чтобы выигрывать, нужно тратить призовые на подготовку. Мой upgrade в бизнес-класс по дороге на Олимпиаду в Пекине окупился многократно»
5331 января, 12:35
Юрий Бородавко: «Приложим все усилия, чтобы подготовиться к Олимпийским играм как можно лучше и быть во всеоружии»
217 января, 10:13
Юрий Бородавко: «В вопросе допуска наших лыжников на Олимпиаду все зависит от МОК. FIS не играет никакой роли»
511 января, 21:10
Рекомендуем
Главные новости
Драчев о позиции Степановой по участию в Олимпиаде: «Мы сейчас находимся не в той ситуации, чтобы бегать и прыгать там без флага и гимна»
10вчера, 21:12
Юрий Бородавко: «Большунов продолжает подготовку в Италии, Спицов и Баранова присоединятся к сбору в Армении»
9вчера, 15:06
Юрий Бородавко: «Настроение в команде позитивное. Все надеются, что нас все‑таки допустят и мы сможем выступить на Олимпийских играх»
1вчера, 14:53
Юрий Бородавко: «Пытаемся набраться опыта работы с бесфторной смазкой, наши сервисмены тестируют лыжи»
2вчера, 14:39
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Хегген и Андреассен выиграли коньковые «разделки» на 10 км
8вчера, 13:48
Вероника Степанова: «Никогда не боялась выражать мнение, отличное от мнения начальства. Напомнить о моих разногласиях с Вяльбе?»
36вчера, 13:14
Горные лыжи. Чемпионат мира. Одерматт победил в супергиганте, Хазер – 2-й, Сейерстед – 3-й
вчера, 12:56
Тихонов о сборе Большунова в Европе: «То, что он чуть ли не предатель, говорят злопыхатели и завистники. Где у нас базы как в Италии, Скандинавии? Нет у нас таких»
53вчера, 11:25
Александр Легков: «Олимпиада в Сочи была с флагами и гимном. Это потрясающие эмоции, я их буду искать всю жизнь»
2вчера, 09:03
Александр Терентьев: «Даже не думаю о международных соревнованиях. А все заявления, которые поступают оттуда... Для меня это просто пустые слова»
1вчера, 07:55
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой
44 февраля, 15:03
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес вышел на 3-е место
212 февраля, 13:17
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Шлинн – 2-я, Карл – 3-я, Йохауг – 5-я
82 февраля, 13:12
Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников
28 января, 11:33
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Непряева – 2-я, Сорина и Маслакова делят 3-е место
626 января, 21:15
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 4-й
26 января, 21:11
Татьяна Тарасова: «Я буду рада за лыжников, если их допустят. Кто‑то должен показать пример. Однако я не уверена, что их допустят»
320 января, 12:32
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Рекомендуем