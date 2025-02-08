Бородавко о сборах лыжников в Италии: «Невозможно подготовится к Олимпиаде за полсезона. Нужно набирать форму уже сейчас»
– Почему Александр Большунов и другие российские лыжники отправились на тренировочный сбор в Италию?
– Потому что там лучше условия для подготовки.
– Есть мнение, что таким образом Александр готовится к Олимпиаде-2026, которая также пройдет в Италии. Это правда?
– Ровно год остался до открытия Олимпийских игр, поэтому, действительно, уже сейчас нужно быть во всеоружии и готовится в лучших местах, чтобы набрать максимально лучшую спортивную форму.
Готовимся к Олимпийским играм, потому что невозможно подготовится к Олимпиаде за полсезона. Нужно набирать форму уже сейчас. Также нужно иметь в виду, что эти Олимпийские игры пройдут в горах, поэтому подготовка сейчас ведется в среднегорье.
– Можно ли говорить, что Россия близка к возвращению на международную лыжную арену, если уже сборы проводятся в Европе?
– Очень много будет зависеть от наших политиков, потому что мы – спортсмены. Мы сделаем все, что от нас требуется. Будем тренироваться и готовиться. Постараемся набрать наилучшую спортивную форму. Большее здесь зависит от наших политиков, – заключил Бородавко.
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