Организаторы гонки в Италии не допустили Большунова к старту из-за запрета FIS

Организаторы Gsieser Tal-Lauf не допустили Большунова к старту из-за запрета FIS.

13 февраля Александр Большунов стал победителем ночной гонки на 30 км Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

Тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, что Большунову поступали предложения поучаствовать и в других любительских гонках, которые проходят в Италии.

«Нам сообщили об участии в гонке Sudtirol Moonlight Classic трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Ему разрешили принять участие в классической гонке Moonlight в Италии, потому что это не была гонка FIS.

Наша гонка относится к гонкам FIS. Правила таковы, что россиянам, к сожалению, запрещено участвовать в гонках FIS.

Нам очень жаль, что он не сможет принять участие. Это было бы честью для нас! Мы надеемся, что условия скоро изменятся», – сообщили организаторы Gsieser Tal-Lauf.