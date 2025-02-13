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«Россия возвращается в международный лыжный спорт. Протесты скоро утихнут». Норвежский журналист Салтведт об участии Большунова в гонке в Италии

Норвежский журналист заявил, что Россия скоро вернется в международный спорт.

С марта 2022 года россияне отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов 13 февраля выступит в гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Большунов сейчас проводит тренировочный сбор в Европе.

«Россия возвращается в международный лыжный спорт. В следующем году мы снова увидим Большунова против Клэбо в борьбе за олимпийские медали.

Прошло почти три года, и вот большая звезда зимнего спорта России Александр Большунов появляется со стартовым номером на соревнованиях за пределами своей страны. 

Организаторы Sudtirol Moonlight Classic называют эту гонку «аполитичной». И, очевидно, ожидают, что с помощью такой формулировки им удастся избежать обсуждения ситуации в мире.

«Спорт должен быть пространством для справедливости, уважения и международного взаимопонимания, что в наше время важно как никогда», – заявили организаторы российскому информационному агентству ТАСС на этой неделе.

Это форма справедливости, с которой многие не согласны. И, естественно, реакция на участие Большунова не заставила себя ждать. Но протесты скоро утихнут. Собственно, мы всегда знали, что так и будет.

Потому что усталость от боевых действий медленно, но верно притупляет волю отстаивать мораль, принципы и справедливость для украинских спортсменов. А это значит, что Россия и значимые силы в FIS, которые хотят возвращения россиян на лыжню, в конечном итоге добьются своего.

Ни один вид спорта не пострадал больше с точки зрения конкуренции и интереса из-за отсутствия россиян, чем мужские лыжные гонки. В МОК также очевидно желание реинтегрировать россиян, особенно в спорткомитете.

Летние Олимпийские игры в Париже также показали, что это возможно, каким бы провокационным это ни казалось многим из нас.

Все указывает на то, что Большунов и остальные российские спортсмены получили неофициальные сигналы о том, что они могут начинать готовиться.

Когда Большунов выйдет на старт при лунном свете в Сейзер Альм, его фонарь будет светить только в одном направлении – олимпийского стадиона в Валь-ди-Фьемме.

Вне зависимости от ситуации на Украине, все указывает на то, что россияне выйдут на старт. Посмотрим, будут ли они выступать на Играх как обычные российские спортсмены или так называемые нейтральные.

И разрешат ли России выставлять команды. Последнее не было разрешено в Париже летом. Но это имеет меньшее значение на зимней Олимпиаде – там это в первую очередь актуально для хоккея, некоторых видов командных соревнований и эстафет», – написал Салтведт в колонке для NRK.

Опубликовано: Полина Лоцик
logoFIS
logoМОК
Ян Петтер Салтведт
Sudtirol Moonlight Classic
logoсборная России (лыжные гонки)
logoОлимпиада-2026
logoАлександр Большунов
лыжные гонки
Политика
отстранение и возвращение России
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