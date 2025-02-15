Светлана Журова: «Многие осуждали, зачем Большунов поехал в Европу. Кость им бросить, чтобы они немножко напряглись»

Журова сравнила выступление Большунова в Европе с костью, брошенной противникам.

13 февраля трехкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов выиграл международную лыжную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. В норвежском издании NRK, в частности, отметили , что россияне готовятся к снятию санкций и участию в Олимпиаде-2026.

«Одним глазом наблюдают за нашими. Норвежцы следили и продолжают следить за Александром и на внутрироссийских соревнованиях. Высказывали мнение, что ему все поддаются, хотя специалисты все понимают, как проходит трасса, которая может быть с разным ландшафтом, спортивную форму.

Многие осуждали, зачем он поехал в Европу и так далее. Кость им бросить, чтобы они немножко напряглись, русские возвращаются. Случится ли это возвращение – вот вопрос. Пока не видно ближайших перспектив. Но кто знает, может, к следующему году озвучат.

Некоторые федерации уже готовы к тому, чтобы россияне выступали в нейтральном статусе, другие, видимо, ждут [момента], чтобы не было скандалов и разборок и русские вернулись сразу с флагом и гимном после мирных переговоров», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова .

Россияне с марта 2022 года отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). В ее календарь не входит гонка Sudtirol Moonlight Classic.

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