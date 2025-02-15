«Очень сильно тогда переживал». Большунов рассказал, как у него потух фонарь на ночной гонке в Италии

Большунов рассказал, как у него потух фонарь на ночной гонке в Италии.

Россиянин выиграл любительскую гонку на 30 км классикой Sudtirol Moonlight Classic – она проводилась в темноте, лыжники бежали с фонариками на голове.

«Это было за 10 километров. У меня был классный фонарь, сам такой сделал. Я бежал на самом маленьком режиме, то есть экономном. Думаю, что на спуске включу дальний свет, а он взял и потух (смеется).

Если честно, очень сильно тогда переживал, потому что понимал, что ребята все останавливаются, хотя у них хорошие фонари. То есть они боятся ехать со спуска, а я выехал вперед, включаю дальний, а он у меня не работает», – рассказал Большунов.

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