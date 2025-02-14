Юрий Бородавко: «Гонку с участием Большунова показывали и в Норвегии, и в России. Организаторы получили феноменальную рекламу, пригласив Александра»

Бородавко заявил, что участие Большунова помогло организаторам гонки в Италии.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов накануне выиграл масс-старт на 30 км в рамках соревнований Sudtirol Moonlight Classic в итальянском Сейзер Альм.

Это первый международный старт Большунова в Европе с марта 2022 года.

«Никто не ожидал такого отношения. Приехало очень много журналистов. Показывали эту гонку и в Норвегии, и в России. Думаю, очень много человек ее посмотрели.

От этого выиграли организаторы. Потому что они получили феноменальную рекламу, пригласив Александра. Сделав всего один ход, они свою гонку продвинули очень сильно», – сказал тренер лыжников Юрий Бородавко.

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