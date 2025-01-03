«Тур де Ски». 6-й этап. Йохауг, Шлинн, Диггинс, Андерссон, Нисканен и Хайди Венг выступят в скиатлоне
Гонка пройдет 4 января.
Лыжные гонки
6-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Скиатлон, 20 км, женщины
Начало – 17:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена
Старт-лист
1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
2. Надин Фендрих (Швейцария)
3. Тереза Йохауг (Норвегия)
4. Кертту Нисканен (Финляндия)
5. Джесси Диггинс (США)
6. Хайди Венг (Норвегия)
7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)
8. Виктория Карл (Германия)
9. Силье Теодорсен (Норвегия)
10. Тереза Штадлобер (Австрия)
11. Линн Сван (Швеция)
12. Криста Пярмякоски (Финляндия)
13. Моа Илар (Швеция)
14. Кристин Фоснес (Норвегия)
15. Эбба Андерссон (Швеция)
Полный старт-лист – здесь.
Общий зачет (после 5-го этапа)
1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 2:15.59,0
2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 8,0
3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 29,0
4. Джесси Диггинс (США) – 1.00,0
5. Хайди Венг (Норвегия) – 1.27,0
6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 2.42,0
7. Виктория Карл (Германия) – 3.04,0
8. Силье Теодорсен (Норвегия) – 3.15,0
9. Тереза Штадлобер (Австрия) – 3.23,0
10. Линн Сван (Швеция) – 3.24,0
11. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 3.26,0
12. Моа Илар (Швеция) – 3.27,0
13. Кристин Фоснес (Норвегия) – 3.45,0
14. Эбба Андерссон (Швеция) – 3.49,0
15. Лотта Венг (Норвегия) – 4.29,0
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