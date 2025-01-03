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«Тур де Ски». 6-й этап. Йохауг, Шлинн, Диггинс, Андерссон, Нисканен и Хайди Венг выступят в скиатлоне

Йохауг, Шлинн, Диггинс, Андерссон, Венг пробегут скиатлон на этапе «Тур де Ски».

Гонка пройдет 4 января.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

6-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Скиатлон, 20 км, женщины

Начало – 17:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

2. Надин Фендрих (Швейцария)

3. Тереза Йохауг (Норвегия) 

4. Кертту Нисканен (Финляндия) 

5. Джесси Диггинс (США)

6. Хайди Венг (Норвегия) 

7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)

8. Виктория Карл (Германия) 

9. Силье Теодорсен (Норвегия)

10. Тереза Штадлобер (Австрия)

11. Линн Сван (Швеция)

12. Криста Пярмякоски (Финляндия) 

13. Моа Илар (Швеция)

14. Кристин Фоснес (Норвегия)

15. Эбба Андерссон (Швеция)

Полный старт-лист – здесь.

Общий зачет (после 5-го этапа)

1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 2:15.59,0

2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 8,0

3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 29,0

4. Джесси Диггинс (США) – 1.00,0

5. Хайди Венг (Норвегия) – 1.27,0

6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 2.42,0

7. Виктория Карл (Германия) – 3.04,0

8. Силье Теодорсен (Норвегия) – 3.15,0

9. Тереза Штадлобер (Австрия) – 3.23,0

10. Линн Сван (Швеция) – 3.24,0

11. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 3.26,0

12. Моа Илар (Швеция) – 3.27,0

13. Кристин Фоснес (Норвегия) – 3.45,0

14. Эбба Андерссон (Швеция) – 3.49,0

15. Лотта Венг (Норвегия) – 4.29,0

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2024/25

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoТур де Ски
logoКубок мира
лыжные гонки
результаты
скиатлон (жен)
logoХайди Венг
logoКертту Нисканен
logoЭбба Андерссон
logoЛинн Сван
Ясми Йоэнсуу
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
logoсборная Норвегии жен
logoЛотта Венг
logoДжесси Диггинс
Виктория Карл
logoсборная Австрии жен
logoТереза Штадлобер
Моа Илар
logoсборная Финляндии жен
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
logoсборная США жен
logoАстрид Ойре Шлинн
logoТереза Йохауг
Надин Фендрих
сборная Швейцарии жен
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