Михаил Дегтярев: «Верим, что успех Большунова станет важным шагом на пути к возвращению российских спортсменов на международную арену»
Накануне российский лыжник выиграл классическую гонку на 30 км на коммерческом турнире Südtirol Moonlight Classic в Зайзер-Альме.
«Мы гордимся победой нашего соотечественника Александра Большунова в ночной гонке Südtirol Moonlight Classic в Италии. Несмотря на все сложности и ограничения, Александр вновь доказал, что российский спорт продолжает развиваться и демонстрировать достойный уровень. Это вдохновляет всех наших спортсменов в непростых условиях.
Мы верим, что успех Александра станет важным шагом на пути к возвращению российских спортсменов на международную арену. Спорт должен объединять, а не разделять, и мы прилагаем все усилия, чтобы в скором времени все наши атлеты смогли соревноваться на равных, независимо от политической обстановки», – сказал министр спорта РФ.
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