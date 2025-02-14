Михаил Дегтярев: «Верим, что успех Большунова станет важным шагом на пути к возвращению российских спортсменов на международную арену»

Михаил Дегтярев отреагировал на победу Александра Большунова в гонке в Италии.

Накануне российский лыжник выиграл классическую гонку на 30 км на коммерческом турнире Südtirol Moonlight Classic в Зайзер-Альме.

«Мы гордимся победой нашего соотечественника Александра Большунова в ночной гонке Südtirol Moonlight Classic в Италии. Несмотря на все сложности и ограничения, Александр вновь доказал, что российский спорт продолжает развиваться и демонстрировать достойный уровень. Это вдохновляет всех наших спортсменов в непростых условиях.

Мы верим, что успех Александра станет важным шагом на пути к возвращению российских спортсменов на международную арену. Спорт должен объединять, а не разделять, и мы прилагаем все усилия, чтобы в скором времени все наши атлеты смогли соревноваться на равных, независимо от политической обстановки», – сказал министр спорта РФ.

Первая международная гонка Большунова за 3 года! Выиграл в темноте и пошутил о Трампе