Член оргкомитета Sudtirol Moonlight Classic: «Изначально говорили Большунову, что он будет выступать под нейтральным флагом»
В Италии объяснили, почему убрали флаг России рядом с фаилией Большунова в гонке.
Большунов выиграл классическую гонку на 30 км на коммерческом турнире Sudtirol Moonlight Classic в Сейзер-Альм.
«У нас не было особых дискуссий. Мы — спортивная организация, а спорт должен быть открыт для всех. Мы также изначально говорили, что он будет выступать под нейтральным флагом», – рассказал член оргкомитета гонки Мартин Риер в комментарии SVT.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: «Чемпионат.com»
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