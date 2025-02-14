Член оргкомитета Sudtirol Moonlight Classic: «Изначально говорили Большунову, что он будет выступать под нейтральным флагом»

В Италии объяснили, почему убрали флаг России рядом с фаилией Большунова в гонке.

Большунов выиграл классическую гонку на 30 км на коммерческом турнире Sudtirol Moonlight Classic в Сейзер-Альм.

«У нас не было особых дискуссий. Мы — спортивная организация, а спорт должен быть открыт для всех. Мы также изначально говорили, что он будет выступать под нейтральным флагом», – рассказал член оргкомитета гонки Мартин Риер в комментарии SVT.