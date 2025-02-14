«Царь лыж». Дегтярев поздравил Большунова с победой на гонке в Италии
Дегтярев поздравил Большунова с победой на гонке в Италии, назвав царем лыж.
Большунов выиграл классическую гонку на 30 км на коммерческом турнире Sudtirol Moonlight Classic в Сейзер-Альм.
«Царь лыж. Поздравляем Александра Большунова», – написал министр спорта России Михаил Дегтярев.
Первая международная гонка Большунова за 3 года! Выиграл в темноте и пошутил о Трампе
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
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